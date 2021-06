Ascolti tv 7 giugno analisi: Ilary ringiovanisce e batte Blasi. Picco finale del 44%. C’è del marcio a calciolandia e Ranucci torna sopra il 10%

Non c’era il calcio, ma se ne parlava tanto a Report, su Rai3, che ha proposto un’inchiesta sul mondo dei procuratori e i ‘trucchi’ delle squadre di Serie A che non ha risparmiato quasi nessuno. Ieri – lunedì 7 giugno – Sigfrido Ranucci faceva ancora da ingombrante terzo incomodo in una sfida tosta tra le ammiraglie. Da una parte c’era il film di Rai1 dedicato alla storia di Federica Angeli e dall’altra parte della barricata, su Canale 5 c’erano i vip affamati in Honduras alle ultime battute de L’Isola dei famosi. Sull’ammiraglia pubblica A Mano armata ha avuto 2,6 milioni di spettatori e il 12% di share. Su Canale 5, invece, Ilary Blasi – eleggendo campione Awed davanti a Valentina, Andrea e Ignazio, ha ottenuto 3,3 milioni e 23% di share. La semifinale aveva ottenuto 2,925 milioni di spettatori e il 19,2% di share. La finale dell’anno scorso aveva avuto 3,231 milioni di spettatori ed il 18,1%, soffrendo molto la concorrenza di una replica de Il Commissario Montalbano. La media complessiva della quindicesima edizione è stata di 3.069.288 telespettatori con il 18,32% di share (2 punti in più rispetto all’edizione precedente).

Awed fa il picco finale

La puntata di ieri ha raggiunto un picco di 4,184 milioni di telespettatori alle 22.31 (durante la prova del Girarrosto tra Cecilia e Arianna) e del 44,3% di share all’1.31 di notte mentre Ia Blasi annunciava la vittoria di Awed. In tema target, tra i giovani 15-24 anni la finale del reality ha conquistato il 34,17% di share. Riguardo alla media complessiva di questa edizione, il programma ha ottenuto una media del 30,56% di share tra le donne 15-24 anni (11,2 punti in più rispetto alla scorsa edizione) e del 23,34% di share tra gli uomini 15-24 anni (+6,98 punti rispetto alla scorsa edizione). La pellicola su Rai1 ha sofferto la concorrenza interna della terza rete. Report stavolta ha avuto 2,329 milioni di spettatori ed il 10,4%, in progresso di un punto rispetto alla scorsa puntata (sette giorni prima aveva avuto 2,160 milioni di spettatori pari ad uno share del 9,4%). Sigfrido Ranucci ha comunque staccato ancora una volta Nicola Porro. Su Rete 4 Quarta Repubblica senza grandi ospiti politici ha avuto 1,055 milioni ed il 5,7% (sette giorni prima 1,049 milioni ed il 5,5% di share, con Giorgia Meloni).

Articolata come sette giorni prima, e in equilibrio con Porro, l’offerta principale di serie e cinema: su Rai2 in prima tv Hawaii Five-0 ha conseguito ben 1,3 milioni di spettatori e 5,4%, ma poi Ncis New Orleans è calato a 953 mila e 4,4%; su Italia 1 l’action Hunter’s Prayers ha riscosso 1,179 milioni di spettatori e il 5,2%. Infine su La7 più staccato è arrivato il cult Il matrimonio che vorrei (535mila e 2,4% di share).

Le altre partite di giornata: male Sogno Azzurro, sconfitto da Striscia; bene Reazione a catena e nel pomeriggio Matano

In access. Su Rai1 Sogno Azzurro a 2,9 milioni di spettatori e 12,5%, Su Canale5 Striscia la Notizia 4,236 milioni di spettatori con il 18,44%. Su Italia1 C.S.I. 1,2 milioni di spettatori con il 5,3%. Su Rai3 Nuovi eroi 909mila spettatori e 4,3% e Un Posto al Sole 1,644 milioni di spettatori e 7,15%. Su La7 per Otto e Mezzo, 1,783 milioni e 7,65% di share. Su Rete 4 per Stasera Italia, 1,169 milioni e 5,24% di share e 1,243 milioni e 5,3%. Su Rai2 Tg2 Post, ha avuto 1,244 milioni di spettatori ed il 5,31%. In preserale. Su Rai1 Reazione a catena a 2,963 milioni di spettatori e 23,1% e 4,078 milioni di spettatori e 24,5%. Su Canale5 Caduta libera in replica 1,344 milioni di spettatori e 10.9%, Caduta libera 2,283 milioni di spettatori con il 14,3%. Su Rai3 il TGR 2,638 milioni di spettatori e 15%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 13,45% e 18,1%; Storie Italiane 18,4% e 19,3% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 18,4% e 18% e 15,84%. Su Rai 2 Radio2 Social Club 5,75%. Su Rai3 Agorà 7,53%, Mi Manda Rai3 4,4%. Su La7 Omnibus 2,9%, Coffee Break 3,1%. A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 16,9%. Su Canale 5 Forum in replica a 15,1%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7%. Su Rai3 Elisir 6,8%. Su Rete4 Il Segreto 1,8% di share, La Signora in Giallo 3,94%. Su La7 L’Aria che Tira 5,1% e 4,3%. Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,93%, Il paradiso delle signore in replica 14,2% e Vita in diretta 20,8% di share. Su Canale5 Beautiful 18,3%, Una Vita 17,8%, Mr Wrong-lezioni d’amore 16,6%, Love is in the air 17,1%. L’Isola dei Famosi 13,4%, Rosamunde Pilcher 10,73%. Su Rai3 Geo Magazine 7,74%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 4,9%. Su La7 Tagadà 2,3% e Tagadoc 1,9%. In seconda serata su Rai1 Sette storie 6,2%. Su Canale 5 il Tg5 21%. Su Rai2 in prima visione free The Blacklist 3,2%. Belle Così 2,3%. Su Rai 3 In Barba a Tutto 6%. A seguire Linea Notte 5,3%. Alle 20: Tg1 4,8 milioni e 24%, Tg5 3,8 milioni e 18,6%; TgLa7 a 1,153 milioni e 5,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de L’Isola dei famosi)