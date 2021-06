Ascolti tv 31 maggio analisi: Isolde e Miryea sul cubo è il picco dell’Isola. Ilary supera Italia-Portogallo (in sovrapposizione). Ranucci stacca Porro e Meloni

Per ascolti vincono gli Azzurrini su Rai1, sconfitti dai pari età portoghesi sul campo. Ma in sovrapposizione fa meglio il reality di Canale5. Report terza forza, ma vanno bene anche i film, con la sorprendente commedia di Rai2 all’8,2%. Porro fa il picco con la leader di Fratelli d’Italia, ma batte solo Insonnia d’amore. Tante novità in day time.

Ascolti tv, sovrapposizione: tra le 21.48 e le 23.31 il reality a 3,479 milioni e 16,1% e la partita a 2,864 milioni 13,23%

È tornato il calcio, con la sfortunata partita persa dalla Nazionale Under 21 italiana contro i pari grado portoghese trasmessa da Rai1 e protrattasi con i tempi supplementari. Dall’altra parte della barricata, su Canale 5 c’erano i vip affamati in Honduras con L’Isola dei famosi che viaggia spedita verso la conclusione e decide i suoi finalisti. Mentre Report sulla terza rete duellava solo virtualmente con Quarta Repubblica, dove Nicola Porro apriva con Giorgia Meloni, e molto di più con il film di Rai2 (commedia sulla diversity), che ha staccato i titoli di Italia1 (action) e La7 (cult e vintage).

Isola corre in finale con i ‘soliti’ tre milioni di seguaci

L’Isola dei famosi, con Ilary Blasi abbastanza in palla, si è riproposta sui soliti livelli di questa stagione. Cosa è successo? Beatrice è tornata in gioco ed è andata in finale, rallegrata dal plauso dei genitori in studio. Sono stati eliminati Isolde, Miryea e Roberto, con al televoto Awed e Matteo. La semifinale è stato il programma più visto della serata di ieri con 2,925 milioni di spettatori e il 19,2% di share, in crescita di un punto rispetto a lunedì. Rispetto alla semifinale della scorsa edizione, gli ascolti del programma sono in crescita di 0,94 punti. Il picco è arrivato alle 22.03 a quota 3,919 milioni di telespettatori, con Miryea e Isolde a ballare sul cubo prima di sapere l’esito della prima eliminazione. Mentre il record di share è stato alle 25.04, a quota 33,52% con le nomination. Il reality ha raccolto il 25,3% di share tra le donne 15-44 anni e il 23,1% tra gli uomini 20-34 anni. Rispetto alla semifinale della precedente edizione, gli ascolti tra i giovani 15-44 anni sono stati in crescita del 21%.

Su Rai1 – con il fischio di avvio alle 21.01 e la conclusione dei tempi supplementari alle 23.31, con l’incontro che si è chiuso con un 5 a 3 a favore dei portoghesi, Italia-Portogallo U21 ha raccolto 3,084 milioni di spettatori con il 13.9%, con il pre e il post partita che nel complesso hanno avuto 2,447 milioni di spettatori e l’11,5%. Nel periodo in sovrapposizione tra le 21.48 e le 23.31 il reality su Canale 5 ha avuto 3,479 milioni e il 16,1% e la partita su Rai1 è arrivata a 2,864 milioni 13,23%.

Ha sofferto il calcio la terza rete, comunque rimasta stabile rispetto a sette giorni prima (2,1 milioni e 8,9% il 24 maggio). Report stavolta ha avuto 2,160 milioni di spettatori pari ad uno share del 9,4%, dopo la copertina di 14 minuti a 1,673 milioni e 6,9%. Che rimane un buon risultato, ma ampiamente sotto media in questa fase della stagione. Sigfrido Ranucci ha comunque staccato ancora una volta Nicola Porro. Su Rete 4 Quarta Repubblica aprendo con Giorgia Meloni ha avuto 1,049 milioni ed il 5,5% di share, in progresso chiaro rispetto a sette giorni prima (910mila spettatori ed il 5%) e due settimane prima (867mila spettatori e 4,8% di share). Il passaggio della leader di Fratelli d’Italia ha prodotto il picco della trasmissione, a quota 1,634 milioni con il 6,7%. Articolata come sette giorni prima, ma con ascolti molto più tonici del solito, l’offerta di cinema: a fare il botto è stato il titolo su Rai2, la commedia Come ti divento bella! che ha conseguito ben 1,862 milioni di spettatori e l’8,2%; su Italia 1 l’action Homefront ha riscosso 1,558 milioni di spettatori e il 7%, infine su La7 il cult Insonnia d’amore è arrivato a 730mila e 3,2% di share.

Le altre partite di giornata Clerici super (ma senza concorrenza fresca), bene le nuove soap turche, ma anche La Vita in diretta

In access. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,251 milioni di spettatori con il 17,9%. Su Italia1 C.S.I. 1,056 milioni di spettatori con il 4,6%. Su Rai3 Nuovi eroi 1,145 milioni di spettatori e 5,3% e Un Posto al Sole 1,834 milioni di spettatori e 7,9%. Su La7 per Otto e Mezzo, 1,772 milioni e 7,6% di share. Su Rete 4 per Stasera Italia, 1,029 milioni e 4,6% di share e 1,1 milioni e 4,6%. Su Rai2 Tg2 Post, ha avuto 1,259 milioni di spettatori ed il 5,3%. In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 a 2,659 milioni di spettatori e 21,7%, L’Eredità 3,935 milioni di spettatori e 24,8%. Su Canale5 Caduta libera in replica 1,4 milioni di spettatori e 12,1%, Caduta libera 2,253 milioni di spettatori con il 14,8%. Su Rai3 il TGR 2,6 milioni di spettatori e 15,1%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 11,7% e 16,7%; Storie Italiane 18,4% e 18,9% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 18,2% e 19% e 16,1%. Su Rai 2 Radio2 Social Club 4,1%. Su Rai3 Agorà 7,1%, Mi Manda Rai3 5%. Su La7 Omnibus 3,3%, Coffee Break 3,3%. A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 17,5%. Su Canale 5 Forum in replica a 16,5%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,3%. Su Rete4 Il Segreto 2% di share, La Signora in Giallo 4,3%. Su La7 L’Aria che Tira 5,1% e 4,3%. Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 14,6%, Il paradiso delle signore in replica 14,7% e Vita in diretta 22,1% di share. Su Canale5 Beautiful 17,1%, Una Vita 17,3%, Mr Wrong-lezioni d’amore 21,3%, Daydreamer – Le Ali del Sogno 18,9% di share, Love is in the air 20,3%. L’Isola dei Famosi 16,9%, Innamorarsi a Valentine 11,2%. Su Rai3 Geo Magazine 6,3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,3%. Su La7 Tagadà 2,7% e Tagadoc 1,6%. In seconda serata su Rai1 Sette storie 4,9%. Su Canale 5 il Tg5 16,3%. Su Rai2 Fuori Tema 3,9%. Su Rai 3 In barba a tutto 4,9% e Linea Notte 5,7%. Alle 20: Tg1 4,972 milioni e 24,8%, Tg5 3,683 milioni e 18%; TgLa7 a 1,086 milioni e 5,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de L’Isola dei famosi)