Awed vince l’Isola: il digitale che conquista la televisione

Awed ha vinto L’Isola dei Famosi davanti a Valentina Persia

I player tecnologici del mercato pubblicitario hanno superato quelli tradizionali. Se da tempo la carta stampata ha una posizione residuale, ormai dalla fine del 2020 anche la televisione soccombe dietro la carovana digital e social guidata dai colossi Google e Facebook. Questa premessa tecnica in apparenza potrebbe sembrare avulsa dal titolo di questo articolo, ma in realtà è assolutamente pertinente. Già, perché ieri sera Awed, al secolo Simone Paciello, ha vinto la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi su Canale5. Il naufrago preferito dal televoto degli italiani ha preceduto Valentina Persia e anche questa sfida all’ultimo cocco è ricca di significati. Awed, infatti, è uno degli youtuber più famosi d’Italia, qualche mese fa sconosciuto alla platea televisiva degli over 30 anni, quelli che i ragazzi di oggi chiamano genericamente ed erroneamente «boomer». Valentina Persia, invece, ha raggiunto il picco della sua popolarità partecipando nel 1994 a La sai l’ultima, programma di barzellette del Biscione. Due mondi a confronto, due generazioni di intrattenitori agli antipodi, due secoli e millenni diversi, e a spuntarla è stato «il nuovo che avanza».

Se il mondo digitale sta fagocitando il mercato pubblicitario a spese della tv generalista, i creator-influencer-youtuber-streamer-webstar (chiamateli un po’ come volete) iniziano a conquistare anche i primi piani delle telecamere televisive. La vittoria di ieri sera di Awed nel reality show condotto da Ilary Blasi ha quindi un grande valore simbolico, perché potrebbe essere l’inizio della colonizzazione del digitale anche nella prateria dei contenuti. Per tutta la durata del programma, infatti, colleghi creator di Awed (Riccardo Dose, Amedeo Preziosi, Anthony IPants, RedNose…) hanno chiamato a raccolta milioni di GenZ, aizzandoli al televoto, per portare il loro collega in vetta alla palma più alta dell’Honduras. E tutto questo senza che la platea di boomer se ne rendesse minimamente conto. Di settimana in settimana vedevano questo emerito sconosciuto (per loro) vincere contro personaggi a loro dire più popolari, perché storici della televisione da prima e seconda repubblica, senza capire come potesse accadere. Senza rendersi conto che i loro figli, nelle camerette, nel frattempo televotavano a raffica il loro beniamino digitale, mettendo in atto una rivoluzione silenziosa, ma epocale. E per la prima volta la contaminazione di linguaggi, mondi e media ha funzionato.

