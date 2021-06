Ascolti tv 7 giugno 2021: la finale dell’Isola dei Famosi batte tutti

Ascolti tv: l’adventure reality di Canale5 davanti al film di Rai1

La finalissima dell’Isola dei Famosi è stato probabilmente l’ultimo sussulto in Auditel di Canale5 prima della lunga pausa estiva. Ieri sera, infatti, l’adventure reality condotto da Ilary Blasi ha vinto la gara degli ascolti tv delle reti generaliste, registrando il 22,97% di share media con 3,317 milioni di telespettatori, miglior risultato stagionale e in crescita di 5 punti rispetto alla finale del 2019. La media stagionale della quindicesima edizione del programma è stata del 18,3%, con un più 2% rispetto alla stagione precedente. Seconda posizione per il film A mano disarmata con Claudia Gerini su Rai1 con il 12,02% e 2,607 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa la stessa rete aveva fatto il 13,86% e 3 milioni con la partita Portogallo-Italia Under 21. Medaglia di bronzo, come ogni lunedì, per Report su Rai3 con il 10,4% e 2,328 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma condotto da Sigfrido Ranucci aveva raccolto il 9,44% e 2,1 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con la serie tv Hawaii Five-0 su Rai2 con il 5,40% e 1,292 milioni di spettatori, poi il film Hunter’s Prayer – In fuga su Italia1 con il 5,27% e 1,179 milioni e il talk show Quarta Repubblica su Rete4 con il 5,66% e 1,055 milioni. Si chiude con il film Il matrimonio che vorrei su La7 con il 2,41% e 535 mila contatti, poi il film True Lies su Nove al 2,13% e 399 mila e la serie tv Gomorra su Tv8 all’1,8% e 392 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale Reazione a catena su Rai1 esordio al 24,5% (+1,7% rispetto al debutto del 2020), mentre Caduta libera in replica su Canale5 al 14%. In access prime time Sogno azzurro su Rai1 al 12%, molto meno rispetto a I soliti ignoti, il debutto di Love Island su Real Time all’1,2% e 268 mila, mentre la replica di Deal with it su Nove al 2,2% e 500 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto L’Isola dei Famosi)