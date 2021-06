Ascolti tv 3 giugno: Ulisse affonda Bova. Jennifer Lopez batte Del Debbio che stacca Formigli. Lilli non sfonda con Salvini

Alberto e Piero Angela su Rai1, lasciano a distanza il docufilm sul nuoto, L’Ultima gara. Tra i film prevale facile Piacere sono un po’ incinta, che regola pure Dritto e Rovescio (con Mario Giordano in apertura) e stacca Piazzapulita (con Nicky Vendola e Alessandro Zan in parterre). Non brilla Otto e mezzo con Salvini che omaggia la Gruber

Ascolti, talk in access: nessun beneficio o quasi, per Otto e Mezzo, con la presenza del segretario leghista. Ma rimangono lontane Palombelli (con Calenda) e Moreno (con Zingaretti)

L’idea era quella di sfruttare il traino di Buongiorno mamma!, vincente la settimana prima con Raoul Bova protagonista, e prevalere ancora in prima serata con un docufilm sul nuoto che ha coinvolto anche i campioni Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini, Manuel Bortuzzo ed Emiliano Brembilla. Su Canale 5 però giovedì 3 giugno L’ultima gara si è fermato a 2,131 milioni ed il 10,3%, finendo distante da Ulisse. Alberto Angela indagando con Piero sui destini del pianeta alle prese con il cambiamento climatico ha riscosso 3,1 milioni di spettatori ed il 15,7%, vincendo facilmente la serata (sette giorni prima aveva avuto 3,4 milioni ed il 15,9%).

Dietro i primi sono arrivati vicini uno dei film in griglia ed uno dei talk. Su Rai2 Piacere sono un po’ incinta, classico con Jennifer Lopez, ha avuto ben 1,595 milioni di spettatori ed il 7,5%, riaccendendo la seconda rete dopo qualche prestazione un po’ incerta. JLo ha staccato sia il titolo su Italia1, Una notte da leoni2, che ha totalizzato 1,170 milioni di spettatori con il 5,6%, che quello su Rai3, A private War, che ha conquistato 801mila spettatori e il 3,6%. Tra i ‘talkers’ della politica è cresciuto molto Paolo Del Debbio che ha aperto con Mario Giordano e poi ha puntato molto sui dibattiti dell’attualità, mentre è calato lievemente per spettatori ma ottenendo più share Corrado Formigli che dopo avere aperto con Nichi Vendola ha ospitato anche Alessandro Zan. Ma vediamo più in dettaglio cosa è successo.

Su Rete4 a Dritto e Rovescio ha avuto tra gli ospiti Mario Giordano, Maurizio Gasparri, Gianfranco Librandi, Francesco Borgonovo Giovanni Donzelli, Alessia Rotta, Giuliano Granato, Giuseppe Cruciani, Karima Moual, Sami Salem, Maurizio Belpietro, Claudia Fusani. Il programma ha avuto 1,168 milioni di spettatori e il 7,2%, in netto progresso rispetto ai 970mila spettatori ed il 5,4% di sette giorni prima, grazie anche al pubblico acquisito da Canale5. Su La7 l’ultima puntata di Piazzapulita ha ospitato tra gli altri Nichi Vendola, Andrea Crisanti, Selvaggia Lucarelli, Gaia Tortora, Alessandro Zan, Antonio Padellaro, Mario Calabresi, Barbara Lezzi, Simone Uggetti, Vincenzo Sofo, Stefano Zecchi, Ernesto Preatoni, Daniela Falanga, Stefano Massini. Così organizzato Formigli ha avuto 850mila spettatori ed il 5,3% (887mila spettatori ed il 5% sette giorni prima).

Le altre partite di giornata

Amadeus stacca Striscia di sei punti. Salvini con i fiori dalla Gruber, Calenda e Vespa da Palombelli, Nicola Zingaretti da Moreno. In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,725 milioni e 21,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,4 milioni di spettatori con uno share del 15,3%. Su Italia1 CSI 1,032 milioni di spettatori con il 4,8%. Su Rai3 Nuovi Eroi 1,063 milioni di spettatori e 5,4% e Un Posto al Sole 1,656 milioni di spettatori e 7,7%. Su La7 Otto e Mezzo ha riscosso 1,474 milioni e 6,8% di share. Su Rete 4 Stasera Italia 1,080 milioni e 5%. Su Rai2 Tg2 Post a 914mila e 4%. Nel preserale. Su Rai1 Eredità -La sfida dei sette ha ottenuto 2,5 milioni e 23% e poi Eredità a 3,647 milioni di spettatori e 25%. Su Canale 5 Caduta libera a 1,056 milioni di spettatori con il 10,4% di share e 1,997 milioni di spettatori con il 14,4% di share. Su Rai3 il TGR 2,3 milioni di spettatori con il 14,5% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 12,2% di share e Uno Mattina 18,4%, Storie Italiane 19,4% e 17,2%. Su Canale5 Mattino Cinque 18,3% nella prima parte, 17,9% nella seconda e 16,9% nella terza. Su Rai2 Radio2 Social Club 3,9%. Su Rai3 Agorà 7,1% di share. Su La7 Omnibus 3,9%. Coffee Break 4,4%. A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 17% di share. Su Canale 5 Forum 17%. Su Rai3 Elisir 5,9%, TG3 delle 12 11,3%, Quante Storie 6,7%, Passato e Presente 4,3%. Su Italia1 SportMediaset 7,8%. Su Rete4 la replica de Il Segreto 1,6%, La Signora in Giallo 4,4%. Su La7 L’Aria che Tira 6% nella prima parte e 3,8% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 14,3%, Il paradiso delle signore in replica 13%. La Vita in Diretta 21,6% (presentazione 19,5%). Su Canale5 Beautiful 17,7%, Una Vita 18%, Mr Wrong 17,1%, Love is in the air 17,7% L’Isola dei Famosi 14,9%, Rosamunde Pilcher 10,1%. Su Italia1 I Simpson a 6,2%, 6,5% e 5,6%. Su Rai3 Geo Magazine 7,6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,5%. Su La7 Tagadà 2,8% e Tagadoc 1,8%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 9,1% di share. Su Canale 5 Heart of the Sea 6%. Su Rai2 Il Mythonauta 3%. Su Rai 3 Candle in the barbed wire 1,8%. Su Italia1 Venus Club 6%. Su Rete 4 Il brigante 5,1% di share. Le news delle 20. Tg1 4,464 milioni e 24,2%. Tg5 3,361 milioni e 17,9%. TgLa7 972mila e 5,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Otto e mezzo)