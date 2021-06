Ascolti tv 3 giugno 2021: Alberto Angela batte il film di Canale5

Ieri, giovedì 3 giugno 2021, il programma Ulisse, il piacere della scoperta 15,7%, il film Ultima gara 10,3% e la pellicola Piacere, sono in po’ incinta 7,5%.

Ascolti tv: il programma di Rai1 vince la serata, bene il film di Rai2

Senza Raoul Bova in competizione, Alberto Angela riesce a mettere il muso davanti a Canale5, così ieri sera nella gara degli ascolti tv delle reti generaliste Rai1 ha registrato il 15,7% di share media con 3,135 milioni d’italiani collegati con Ulisse, il piacere della scoperta – Un pianeta da salvare. Settimana scorsa lo stesso programma aveva raccolto il 15,88% e 3,4 milioni. Seconda posizione per Canale5 con il film Ultima gara al 10,3% e 2,131 milioni di telespettatori. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 19,53% e 3,8 milioni con la fiction Buongiorno, mamma!. Buona prestazione del film Piacere, sono un po’ incinta su Rai2 con il 7,5% e 1,595 milioni di contatti. Giovedì scorso la stessa rete aveva fatto il 4,66% e 1 milione con la partita di Serie B Venezia-Cittadella.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio il film Una notte da leoni 2 su Italia1 con il 5,6% e 1,170 milioni di spettatori, poi il talk show Diritto e rovescio su Rete4 con il 7,2% e 1,168 milioni di spettatori e Piazza pulita su La7 al 5,3% e 850 mila. Si chiude con il film Private War su Rai3 al 3,6% e 801 mila contatti, poi I delitti del BarLume su Tv8 all’1,8% e 406 mila e Quasi quasi cambio i miei su Nove all’1,3% e 285 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 25%, mentre Caduta libera su Canale5 al 14,5%. In access prime time mentre Deal with It su Nove al 2% e 438 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Ulisse, il piacere della scoperta)