Ascolti tv 27 maggio: Lux vince giovedì anche su Canale5, Bova supera test per Don Matteo. Serata Amara ma non troppo per Formigli

Chiude col record stagionale per Canale 5 Buongiorno Mamma!, mentre Ulisse difende l’onore di Rai1 e Amore Criminale porta sul podio Rai3. Del Debbio (Di Battista e ddl Zan) batte Formigli. Piazzapulita fa un picco da 1,4 milioni con l’avvocato della Loggia Ungheria attaccato da Paolo Mieli.