Ascolti tv 30 maggio digital e pay: Quartararo supera il 10% su Tv8. Tra le free vince l’action di 20

Ascolti Tv gruppi: altre Mediaset 8,5% nelle 24 ore e 9,6% nel prime time; altre Rai 7% e 6,4%.

Con la Serie A che accende l’interesse col Calciomercato, dopo la partita amichevole della Nazionale al venerdì e la finale di Champions League al sabato, sono stati soprattutto ciclismo e Motomondiale a catalizzare l’attenzione degli appassionati di sport domenica 30 maggio. Tra la mattina ed il primo pomeriggio però, dopo la morta del giovante pilota belga della Moto3, Jason Depasquier, è stato triste il contesto delle sfide del Mugello, live su Sky e Tv8. In chiaro la Moto3 ha avuto 287mila spettatori con il 3,3%. La Moto2 644mila spettatori con il 5%. Infine la MotoGp, con gli italiani subito tagliati fuori e la vittoria di Fabio Quartararo, ha conseguito 1,589 milioni di spettatori ed il 10,1%. Su Sky la gara ha avuto 746mila spettatori con il 4,7%. Quindi La Superbike ha conseguito 341mila spettatori con il 2,6% e 207mila spettatori con l’1,7%.

Da registrare anche la finale della Coppa Italia femminile, terminata ai rigori, Roma-Milan, che ha incoronando le giallorosse ha ottenuto ben 152 mila spettatori. Inoltre su Sky Cinema Uno Mortal Kombat ha avuto 132mila spettatori e lo 0.6%.

Tra le native digitali free. In prima serata vince 20 con Steven Seagal davanti a RaiMovie con Ficarra e Picone

Sul 20 The Keeper con Steven Seagal, Luce Rains, Liezl Carstens, Kisha Sierra, ha avuto 520mila spettatori con il 2,4%. Su Rai Movie Nati Stanchi ha riscosso 431mila spettatori e l’1,9%. Su Iris Femme Fatale ha avuto 369mila spettatori con l’1,7%. Su Tv8 Antonino Chef Academy è stato seguito da 339mila spettatori con l’1,6% di share. Su TopCrime Colombo 339mila e 1,5%. Su Cine 34 L’allenatore nel pallone 330mila e 1,52%. . Su La5 Ritorno di un Amore 321mila spettatori e l’1,44%. Su Rai4 Le colline hanno gli occhi a 276mila spettatori con l’1,3%. Sul Nove Supernanny a 312mila spettatori e l’1,4% e 255mila e 1,5%. Su Focus Città nascoste 218mila spettatori con 1% di share. Su Real Time per The Real Housewives of Napoli 210mila spettatori con lo 0,9%. Su RaiPremium Miss Scarlet and The Duke 183mila e 0,8%.

In access. Su Tv8 4 Ristoranti 577mila spettatori e 2,6% di share. Sul Nove Little Big Italy 199mila spettatori e 0,9%. In preserale. Su Tv8 4 Ristoranti è stato visto da 365.000 spettatori con il 2,1%. Su Rai Sport Albinoleffe-Catanzaro ha avuto 122mila spettatori e lo 0,9%. Al pomeriggio. Su Rai Sport per la Prima Diretta del Giro d’Italia 264mila spettatori e l’1,6%.

