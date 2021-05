Ascolti Tv 29 maggio: Chelsea-Manchester City fa 4,8 milioni in chiaro (e 1 milione e 4,8% su Sky). Conti chiude a 3,5 mln. F.B.I, Mrs Doubtfire e Tozzi appaiati

La finale della Champions League dallo stadio Do Dragao di Oporto, trasmessa in chiaro e a pagamento, ha ottenuto su Canale 5 oltre 4,795 milioni e il 21,7% di share. Su Rai 1 l’ultima puntata di Top Dieci, spostato al sabato, ha avuto 3,549 milioni e 19,3%.

Ascolti Tv free della Champions League in calo chiaro rispetto alle finali del 2020 (su Canale5) e del 2019 (su Rai1)

Ancora calcio in onda, dopo il venerdì caratterizzato dall’amichevole della Nazionale italiana, sabato 29 maggio. In prima serata su Canale 5 e su Sky c’era la finale della Champions League, vinta uno a zero dal Chelsea sul Manchester City grazie al gol di Kai Havertz. Rai1 rispondeva con l’ultima puntata di Top Dieci e poi c’erano i telefilm su Rai2 e Mario Tozzi sulla terza rete a comporre il menù di Viale Mazzini. La commedia di Italia1 (Mrs. Doubtfire- Mammo per sempre), il film con Jennifer Lopez su Rete4 (Il ragazzo della porta accanto) e una serie ‘cult’ su La7, Downtown Abbey, completavano l’offerta. Ecco la graduatoria per ascolti.

Su Canale 5 la finale di Champions League, Chelsea- Manchester City, decisa da un gol della squadra londinese nel primo tempo, ha avuto 4,795 milioni di spettatori e 21,7% (l’anno scorso il 23 agosto la vittoria del Bayern Monaco per uno a zero sul Paris Saint Germain su Canale 5 aveva ottenuto 5,654 milioni di spettatori ed il 29,3%, Tottenham – Liverpool, aveva raccolto 5,658 milioni di spettatori e il 27,2%). Su Sky inoltre il match di ieri ha ha avuto 1,058 milioni di spettatori con il4,8%.

Su Rai1 l’ultima puntata di Top 10, con Carlo Conti alla conduzione e due squadre di vip (ieri Max Giusti, Flavio Insinna e Pupo contro Caterina Balivo, Andrea Delogu ed Emanuela Aureli) a ricordare momenti di spettacolo e di vita attraverso le classifiche di consumo degli italiani e ospiti canori Antonello Venditti e Raf, ha conquistato 3,549 milioni di spettatori ed il 19,3%, in progresso di oltre tre punti di share.

Su Rai2 il telefilm F.B.I. ha raccolto 1,277 milioni di spettatori e il 5,5%, Blue Bloods 1,368 milioni e 6,1%. Su Italia 1 per la commedia Usa, Mrs. Doubtfire- Mammo per sempre, con Robin Williams e Sally Field, 1,277 milione di spettatori e 6,3% di share. Su Rai3 la nuova puntata di Sapiens- Un solo pianeta, con Mario Tozzi alla conduzione, ha conseguito 1,273 milioni di spettatori e il 6,5% di share. Su Rete4 il film Il ragazzo della porta accanto con Jennifer Lopez, ha totalizzato 826mila spettatori e 3,8% di share. Su La7 la serie cult Downtown Abbey ha avuto 436mila spettatori e 2,4% di share.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Chelsea-Manchester City)