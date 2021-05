Ascolti Tv 28 maggio: gli Azzurri vincono ma non sotterrano Dona Francisca. Boom di Nuzzi e del film di Italia 1, bene l’ultima di Crozza

Su Rai1 la Nazionale di Roberto Mancini in amichevole a ‘soli’ 3 milioni e 13,1%. Su Canale5 il finale col botto (è saltato in aria Puente Vejo) de Il Segreto a 1,928 milioni e 11,6%. Su Rete4 Quarto Grado 1,840 milioni e 10,8%. Su Italia1 Taken 3 a 1,897 milioni e 8,9%.

Ascolti, outsider: sale fino a sfiorare l’11% Quarto Grado, che batte Taken 3 nel periodo in sovrapposizione. L’ultima puntata di Fratelli di Crozza fa 1,3 milioni, cala Zoro.

Italia sempre più anelante la fine dell’emergenza e dei limiti imposti da covid venerdì 28 maggio, in una serata tv con le ammiraglie in mobilitazione straordinaria. A riposo Carlo Conti e Top 10, che andrà in onda stasera schierandosi contro la finale della Champions League, su Rai1 è stata trasmessa una partita di preparazione agli Europei di calcio della nostra Nazionale di calcio, mentre Canale 5 non ha proposto L’Isola dei famosi, ma l’apocalittico finale de Il Segreto. Il resto della griglia era variamente assortito: su Rai2 c’era il telefilm Ncis e poi Blue Bloods e su Rai3 il film vintage La principessa Sissi. E poi c’era la sfida tra Gianluigi Nuzzi (ancora sul caso di Denise Pipitone), Diego Bianchi, Maurizio Crozza, con Italia 1 che, invece, proponeva l’action drama Taken3-L’ora della verità. Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel.

Su Rai1 la partita Italia-San Marino, vinta per sette a zero dagli Azzurri di Roberto Mancini ha conquistato 2,995 milioni di spettatori ed il 13,1%. In particolare: primo tempo a 3,358 milioni e 14,8% e secondo tempo a 2,615 milioni e 11,4%.

Su Canale 5 per il finale della soap spagnola Il Segreto, epico e cupo assieme, 1,928 milioni di spettatori ed 11,6% tra le 21.47 e le 24.50.

Su Italia1 il film Taken 3-L’ora della verità, con Liam Neeson, Forest Whitaker, ha portato a casa 1,897 milioni di spettatori e 8,9%.

Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità Quarto Grado- Le storie, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, ha riscosso 1,840 milioni e 10,8% (1,852 milioni di spettatori e 10,3% sette giorni prima).

Su Rai3 il film vintage La principessa Sissi, con Romy Schneider e Karlheinz Böhm, ha avuto 1,336 milioni di spettatori ed uno share del 6%.

Su Nove Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza mattatore, ha riscosso 1,313 milioni di spettatori ed il 5,8% (1,064milioni di spettatori e 4,5% sette giorni prima).

Su Rai2 il telefilm Ncis a 1,482 milioni ed il 6,3% e Blue Bloods a 1,145 milioni e 5,2%. Quindi per Francesca Fagnani e Belve, con Sabina Began e Barbara Alberti ospiti, 540mila e 3,3% di share.

Su La7 lo show Propaganda Live, con Diego Bianchi, Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Constanze Reuscher in squadra, ha conseguito 861mila spettatori ed il 5,1% (938mila spettatori ed il 5,5% sette giorni prima).

Inoltre da registrare.

Su Rai1: il Paradiso delle Signore a 1,986 milioni e 18,23; La Vita in Diretta a 1,814 milioni e 18,52%; L’Eredità a 2,657 milioni e 22,22 e 3,949 milioni e 25,39%.

Su Canale 5: Uomini e donne a 2,708 milioni e 22,34%; il finale di DayDreamer a 1,877 milioni e 18,21%; Striscia la Notizia 4,038 milioni di spettatori con uno share del 17,7%.

Su Rai2 al pomeriggio Il Giro di Italia ha raccolto 1,637 milioni di spettatori con il 13.6%. Nella prima parte 1,425 milioni e 11,2%; All’arrivo, 2,106 milioni e 19,6%; il Processo alla Tappa 768mila spettatori con l’8,1%.

Emanuele Bruno

(nella foto un frangente de Il Segreto)