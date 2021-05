Ascolti Tv 30 maggio: Liskova coi baffi al top. Cresce l’ultima di Bonolis, bene Fazio (riconfermato) col ‘figlio segreto’ e Giletti. Ok Giro, Zecchino e Venier

Non c’era calcio, dopo l’abbuffata di venerdì e sabato e potevano approfittarne soprattutto i talk. Con un film tv in replica su Rai1 e Bonolis in versione prima serata, Fazio (buona la fase del tavolo) e Giletti rimangono stabili. Al pomeriggio bene il finale del Giro e lo Zecchino d’oro dopo Domenica In

Ascolti Tv sport rilevanti al pomeriggio, con Motogp su Sky e Tv8 e la tappa finale a cronometro del Giro d’Italia da Milano

Lo sport, con il tragico Motomondiale dal Mugello (è morto il giovane pilota Jason Dupasquier in Moto3) e il ciclismo al pomeriggio, e senza partite di calcio alla sera, ha moderatamente caratterizzato l’offerta tv di domenica 30 maggio. Alla sera su Rai1 il film tv in replica Basta un paio di baffi, con Antonia Liskova e Stefano Assisi protagonisti, ha avuto 3,091 milioni di spettatori con il 15,1% di share, dominando facilmente la serata. Su Canale 5 Avanti un altro pure di sera, con Paolo Bonolis alla conduzione, ha conseguito 2,552 milioni di spettatori con il 12,7% facendo un bel progresso soprattuto in share (2,427 milioni di spettatori e l’11,1% sette giorni prima). Su Rai3 Che tempo che fa con Fabio Fazio alla conduzione (che ha annunciato la riconferma del programma da parte del direttore Franco Di Mare), ha schierato tra gli ospiti Roberto Speranza, Roberto Burioni, Roberto Mancini e Gianluca Vialli ed ha avuto 2,457 milioni di spettatori ed il 10,9% nel cuore del programma (2,651 milioni di spettatori e 10,8% sette giorni prima). Con il segmento del tavolo, con l’epico incontro col ‘figlio segreto’, Fazio è arrivato a 1,723 milioni e 8,9% (1,741 milioni e 8,3% di share sette giorni prima). Con la presentazione, ha conseguito invece 1,430 milioni e il 7,3% (1,374 milioni e il 6,6% sette giorni prima).

Su La7 Non è l’Arena ha avuto come focus la violenza sulle donne ed il caso del manager Di Fazio, ma ha parlato pure della tragedia del Mottarone, è tornato sul Grillo Gate, ha parlato di navigator e della criminalità a Roma. Massimo Giletti schierando tra gli ospiti Enrico Mentana, Nello Trocchia, Paolo Crepet, Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Alessandro Sallusti, Stefania Andreoli, Piper Cusmano, Annalisa Cereghino, Luciano Capone, Leopoldo Mastelloni, Guido Crosetto, Peter Gomez e Antonio Lenzi, ha avuto nella presentazione 1 milione di spettatori ed il 4,7%, nella prima parte 1,262 milioni di spettatori ed il 5,6% e poi 899mila spettatori e 7,5% nella seconda parte (sette giorni prima aveva avuto nella presentazione 987mila spettatori ed il 4,2%, nella prima parte 1,350 milioni di spettatori ed il 5,6% e poi 902mila spettatori e 7% nella seconda parte). In questo contesto su Rai2 il telefilm The Rookie ha avuto 1,148 milioni e 5% di share ma poi Bull è calato a 713mila e 3,8% di share. Pura difesa tattica ha fatto Cologno con i film. Su Italia1 Battleship, ha avuto 1,145 milioni di spettatori con il 5,8% di share. Mentre su Rete4 la pellicola cult American Sniper, con Bradley Cooper protagonista, ha raccolto 946mila spettatori con il 5,1% di share.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,375 milioni di spettatori pari al 19,4%. Su Canale5 Paperissima Sprint 3 milioni di spettatori con il 13,5%. Su Italia1 CSI ha avuto 900mila spettatori e il 4,1%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1,058 milioni di spettatori con il 5% nella prima parte e poi 986mila spettatori con il 4,3% nella seconda parte. Nel preserale. Su Rai1 Zecchino d’oro 2,381 milioni di spettatori e 18%. Su Canale 5 Caduta libera 1,163 milioni di spettatori e 9,1% e 2,185 milioni di spettatori e 14,1%. Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia a 13,6% nella presentazione, 18,4% nella prima parte, 23,6% nella seconda parte. A Sua Immagine 18,5%, Santa Messa 20,1%. Su Canale5 il TG5 delle 8 18,4%, Santa Messa del Papa 13,7% di share. A mezzodì. Su Rai1 Angelus 21,8%, Linea Verde 21,5%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 10% e 11,6%, Melaverde 14,6%.

Al pomeriggio su Rai1 Domenica In al 16,6% nella prima parte e al 19,2% nella seconda. Su Canale5 Beautiful 13,4% e Una Vita 11,8%. Il Segreto 9.4%. Su Rai2 Il Giro di Italia all’Arrivo 18,1% e Processo alla Tappa 10,3%. Su Rai3 per Mezz’ora in Più 7,6% e 6%. Per Kilimangiaro Collection 4,7%. In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 6,6%. Su Canale 5 Tg5 Notte 9,5% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 4,3%. Su Italia1 Pintus@Club 8,2%. Su Rai3 Tg3 Mondo 5,8%. Su Rete4 La signora ammazzatutti è 2,4%. Su La7 TgLa7 Notte 5,9%. Le news delle 20.00. Tg1 a 4,2 milioni e 21,8%; Tg5 a 3,583 milioni e 18,3%. TgLa7 a 753mila e 3,9%. Alle 13.30 Tg1 a 4,030 milioni e 25,1%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Che tempo che fa)