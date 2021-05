Ascolti tv 25 maggio 2021: Nazionale cantanti penalizzata dalla polemica sessista?

Ascolti tv: la fiction in replica su Rai1 vince senza problemi

Saranno nervosi a Mediaset, visto che dopo 30 anni si erano aggiudicati la Partita del cuore della Nazionale cantanti, finita nella bufera alla vigilia per colpa di un brutto fatto di sessismo ai danni dell’attrice Aurora Leone dei The Jackal. E così ieri sera l’ennesima replica de Il commissario Montalbano – La luna di carta su Rai1 ha stravinto la gara degli ascolti tv, registrando il 22,1% di share media con 4,659 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa fiction aveva raccolto il 20,59% e 4,4 milioni, mentre questi gli ascolti tv negli anni de La luna di carta: 24,3% e 5,5 milioni il 20 maggio 2019, 29,06% e 6,5 milioni il 17 aprile 2017, 22,09% e 3,9 milioni l’11 agosto 2014, 18,25% e 4,8 milioni il 2 ottobre 2013.

Come detto, il debutto su Canale5 della tradizionale partita di beneficienza è stato probabilmente penalizzato dalle polemiche e così la share si è fermata al 9,7% con 2,197 milioni di tifosi collegati. Meglio comunque dell’anno scorso, quando il match su Rai1, in onda il 3 settembre, aveva portato a casa l’11,11% e 1,9 milioni. Questi i dati negli anni passati: 12,55% e 2,7 milioni il 28 maggio 2019, 14,57% e 3,1 milioni il 30 maggio 2018, 14,82% e 3,1 milioni il 30 maggio 2017, 10,6% e 2,5 milioni il 18 maggio 2016, 16,18% e 3,5 milioni il 2 giugno 2015.

Sul gradino più basso del podio Le Iene Show su Italia1 con il 10,1% e 1,689 milioni di contatti. Sette giorni fa lo stesso programma aveva fatto il 10,03% e 1,667 milioni, quindi ascolti stabili.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio il talk show diMartedì su La7 al 6,2% e 1,295 milioni di spettatori, poi Fuori dal coro su Rete4 al 5,8% e 995 mila e l’altro talk show #Cartabianca su Rai3 al 4,4% e 903 mila. Si chiude con il ritorno di Game of Games – Gioco Loco su Rai2 con il 2,7% e 609 mila contatti, poi Italia’s Got Talent – Best Of su Tv8 all’1,7% e 370 mila e il film Il potere dei soldi su Nove all’1,8% e 288 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 25%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 15,5%. In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,8% e 433 mila, mentre Deal with It su Nove all’1,8% e 439 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Il commissario Montalbano)