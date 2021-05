Federica Panicucci condurrà la Partita del cuore su Canale5

ANTEPRIMA TVZOOM - La conduttrice sarà alla guida del match di beneficenza, che per la prima volta andrà in onda sull’ammiraglia Mediaset e non su Rai1.

Federica Panicucci conduce tutti i giorni Mattino Cinque

Dopo il clamoroso annuncio, non privo di polemiche, del trasloco della Partita del cuore da Rai1 a Canale5, TvZoom ha scoperto che a condurre l’evento televisivo sull’ammiraglia Mediaset sarà Federica Panicucci, volto storico della rete e padrona di casa del contenitore mattutino, Mattino Cinque. Dopo trent’anni, infatti, la Nazionale cantanti ha deciso di lasciare la Rai per il Biscione e pare senza preavviso, così almeno dicono in viale Mazzini dove non hanno preso bene la perdita del più longevo evento di solidarietà.

Il match si giocherà quindi il 25 maggio all’Allianz Stadium di Torino tra la compagine dei cantanti e i Campioni della Ricerca, in sostegno dell’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus.

Hannibal

(Nella foto Federica Panicucci)