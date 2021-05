Ascolti tv 24 maggio analisi: Favino-Buscetta record per share. Ilary ricresce tosando Moser. Ranucci cede pubblico a Rai1, ma straccia Porro

Per Il Traditore record da 4,5 milioni e 21,9% (meno pubblico ma più share della Cortellesi in versione befana). Blasi risale rispetto al venerdì e fa 3 milioni. Report con la trattativa tra pezzi dello Stato e la mafia soffre il film di Rai1 e cala a 2,1 milioni. Quarta Repubblica cresce un po’ ma si ferma sotto un milione e al 5%.

Ascolti tv, dinamiche reality: l’Isola fa il picco di 3,863 milioni con la discussione su Fariba e Miryea, per le nomination finali 34,53%

Nell’anniversario della strage di Capaci la Rai ha ricordato in maniera diffusa il sacrificio dei servitori dello Stato. Con un po’ di concorrenza interna inevitabile tra la prima e la terza rete, per ragioni di temi affrontati ma anche di target, in prima serata. Alla sera – lunedì 24 maggio – Cosa Nostra è stata protagonista su Rai1 con Pierfrancesco Favino nei panni di Masino Buscetta nel film di Marco Bellocchio e con la serie di servizi dedicati ai rapporti tra servizi segreti deviati e criminalità mafiosa da Report. Sull’ammiraglia pubblica il film Il Traditore, ha avuto ben 4,570 milioni di spettatori e il 21,9% di share, vincendo la serata, ed essendo il titolo più visto della stagione per share, superando Paola Cortellesi che con La befana vien di notte a gennaio era arrivata a 4,881 milioni di spettatori ma con il 19,5% di share.

La pellicola ha affrontato la concorrenza de L’Isola dei famosi. Ilary Blasi, eliminando Fariba Tehrani e Angela Melillo, mandando al televoto Isolde Kostner e Matteo Diamante e tagliando i capelli a zero a Ignazio Moser, ha continuato a fare l’altalena: al venerdì aveva avuto 2,5 milioni circa ed il 15,7%, mentre sette giorni prima era arrivata a ben 2,994 milioni ed il 18,7%. Ieri il reality ha conquistato 2,982 milioni ed il 18,2%. La puntata ha fatto il 27,5% tra le donne giovani (20-44 anni) ed il 27,7% tra i giovani in generale (20-24 anni). Il picco di 3,863 milioni è arrivato in avvio o quasi, alle 21.58, con la discussione su Fariba e Miryea, mentre per le nomination finali alle 25.00 lo share è arrivato al 34,53%.

Ranucci apre con la vicenda dei servizi e poi passa ai rapporti tra lo Stato e Cosa Nostra e quindi ai diritti d’autore dell’Imaie e stavolta cala sotto il 9%. Porro parla di Stresa, tassa di successione, ddl Zan, sbarchi e arriva al 5%

Sul podio è salito Sigfrido Ranucci, che aveva un menù con in presentazione ancora i servizi segreti e Matteo Renzi, e quindi approfondiva sui rapporti tra la mafia e lo stato italiano. Sette giorni prima il programma aveva portato a casa oltre 2,6 milioni di spettatori e l’11% di share, ieri è arrivato a 2,1 milioni e 8,9%. Che rimane un buonissimo risultato, specie se si considera che il pubblico in uscita è andato soprattutto sull’ammiraglia. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha parlato della tragedia della funivia di Stresa, della tassa di successione versione Pd, dei migranti che sbarcano e del ddl Zan. Nicola Porro ha avuto tra gli ospiti Nello Musumeci, Eike Schmidt, Guido Crosetto, Marco Bestetti, Marco Furfaro, Enrico Costa, Augusta Montaruli, Eugenio Albamonte, suor Monia Anna Alfieri, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Tommaso Labate, Alessandro Cecchi Paone, Francesco Borgonovo, Anselma Dell’Olio, Daniele Capezzone, Monica Ricci Sargentini. Il programma così confezionato ha riscosso 910mila spettatori ed il 5% (867mila spettatori e 4,8% di share sette giorni prima).

Articolata come sette giorni prima, ma senza picchi l’offerta di cinema: su Italia 1 l’action Safe House ha riscosso 1,288 milioni di spettatori e il 5,7%, staccando di pochissimo il titolo su Rai2 (la commedia Stai lontana da me, che ha conseguito 1,268 milioni di spettatori e il 5,2%). Infine su La7 il cult Quel che resta del giorno è arrivato a 433mila e 2% di share.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,250 milioni di spettatori e 20,6%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,2 milioni di spettatori con il 16,4%. Su Italia1 C.S.I. 1,148 milioni di spettatori con il 4,6%. Su Rai3 Nuovi eroi 993mila spettatori e 4,2% e Un Posto al Sole 1,695 milioni di spettatori e 6,7%. Su La7 per Otto e Mezzo, 1,828 milioni e 7,1% di share. Su Rete 4 per Stasera Italia, 1,3 milioni e 5,3% di share e 1,060 milioni e 4,1%. Su Rai2 Tg2 Post, ha avuto 1,047 milioni di spettatori ed il 4%. In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 a 3,061 milioni di spettatori e 20,6%, L’Eredità 4,486 milioni di spettatori e 24,3%. Su Canale5 Caduta libera in replica 2,126 milioni di spettatori e 14,5%, Caduta libera 2,872 milioni di spettatori con il 15,9%. Su Rai3 il TGR 2,852 milioni di spettatori e 14,6%. Al mattino su Rai1 Uno Mattina 17,7%; Storie Italiane 16% e 14,8% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 19% e 19,2% e 16%. Su Rai 2 Radio2 Social Club 5,3%. Su Rai3 Agorà 6,3%, Mi Manda Rai3 4,7%. Su La7 Omnibus 3,1%, Coffee Break 3,9%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 14,1%. Su Canale 5 Forum 17%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,3% e 7,8%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,7%. Su Rete4 Il Segreto 1,4% di share, La Signora in Giallo 3,8%. Su La7 L’Aria che Tira 5,3% e 3,7%. Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 12,4%, Il paradiso delle signore 17,4% e Vita in diretta 17,8% di share. Su Canale5 Beautiful 15,9%, Una Vita 16,5%, Uomini e Donne 21,3%, L’Isola dei Famosi 17,7%, Daydreamer – Le Ali del Sogno 17,5% di share. Pomeriggio Cinque 15,7% e 15,6%. Su Rai2 Giro d’Italia all’arrivo 16,5% e Processo alla tappa 9,9%. Su Rai3 Geo 7% e 10,6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,7%. Su La7 Tagadà 2,1% e Tagadoc 1,3%. In seconda serata su Rai1 Il caffè di Rai1 5,7%. Su Canale 5 il Tg5 16,5%. Su Rai2 Fuori Tema 2%. Su Rai 3 In barba a tutto 4,3% e Linea Notte 5,9%. Su Italia1 Tiki Taka 6,3%. Alle 20: Tg1 5,399 milioni e 24,1%, Tg5 4,3 milioni e 18,8%; TgLa7 a 1,423 milioni e 6,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de L’Isola dei famosi)