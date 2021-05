Ascolti tv 24 maggio 2021: Favino non tradisce e vince sull’Isola dei Famosi

Ascolti tv: il film di Rai1 va alla grande e batte la semifinale del reality di Canale5

Grande exploit per il film di Rai1 in prima visione in chiaro, Il traditore, con Pierfrancesco Favino sulla vita del pentito di mafia Buscetta, che ieri sera ha registrato il 21,9% di share media con 4,570 milioni di telespettatori. Settimana scorsa l’ammiraglia di viale Mazzini aveva raccolto il 16,5% e 3,7 milioni con la fiction Chiamami ancora amore. Dietro si è piazzato L’Isola dei Famosi su Canale5 con il 18,2% e 2,982 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva portato a casa il 18,7% e 2,9 milioni, quindi rimane solido lo zoccolo duro di appassionati del programma. Terza posizione per Report su Rai3 con l’8,9% e 2,118 milioni di contatti. Lunedì scorso il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva fatto l’11% e 2,6 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con il film Safe House – Nessuno è al sicuro su Italia1 con il 5,7% e 1,288 milioni di spettatori, poi Stai lontana da me su Rai2 al 5,2% e 1,268 milioni e il talk show Quarta Repubblica su Rete4 al 5% e 910 mila. Si chiude con il film Quel che resta del giorno su La7 al 2% e 433 mila contatti, poi Corpi da reato su Nove all’1,6% e 348 mila e la serie tv Gomorra su Tv8 all’1,1% e 239 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 24,3%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 15,9%. In access prime time Guess my Age su Tv8 al 2,02% e 510 mila, mentre Deal with It su Nove al 2,06% e 521 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Il traditore)