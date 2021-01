Ascolti tv analisi 5 gennaio: La Befana Cortellesi oscura La Grande Bellezza. Sordi è sempre Sordi

La pellicola family in prima tv di Rai1, La befana vien di notte, lascia a grande distanza Cesare Bocci a Venezia. Tra gli altri film, Now You see me precede Il Marchese del Grillo.

Ascolti e controprogrammazione: due film family by Viale Mazzini, assortita meglio la proposta di Cologno

Sei film – con alcune prime tv – ed un docufilm ambizioso di Canale 5. Era questa la base della griglia televisiva di prima serata di martedì cinque gennaio. Niente talk politici, se non in access prime time, ma senza Lilli Gruber a raccontare la possibile crisi di governo.

Su Rai1 la prima tv di La befana vien di notte, con Paola Cortellesi e Stefano Fresi, ha ottenuto 4,881 milioni di spettatori ed il 19,5% di share, lasciando a netta distanza la concorrenza. Su Canale5 Viaggio Nella grande bellezza con Cesare Bocci a raccontare le meraviglie straordinarie di Venezia, ha conquistato appena 2,146 milioni di spettatori e il 10,1% di share. Tra le altre pellicole in onda, a fare meglio è stato l’action di Italia1. Now You See Me- I Maghi del crimine, con Morgan Freeman, Isla Fisher, Dave Franco, Mark Ruffalo, ha avuto ben 1,894 milioni di spettatori e 7,6% di share. Ma la prestazione sorpresa è stata quella del cult di Rete4: Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi mattatore, ha ottenuto 1,489 milioni di spettatori ed il 6,6%. Più distanti e appaiati sono arrivati il secondo ed il terzo film di Viale Mazzini: su Rai2 la prima tv di Hotel Transilvania3-Una vacanza mostruosa è atterrata a 1,080 milioni e 4,2%; su Rai Tre il premiatissimo La La Land, con Emma Stone e Ryan Gosling, ha avuto 1,060 milioni di spettatori ed il 4,2%. In coda è arrivato un remake già datato de La7: Non siamo Angeli, con Robert De Niro, Sean Penn, Demi Moore, ha ottenuto 614mila spettatori e il 2,4%.

