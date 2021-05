Ascolti Tv 30 aprile: Pio e Amedeo boom (4,3 milioni con Ramazzotti e Bova). Tiene Conti (3,7 mln con Leotta, Tatangelo, Pieraccioni). Nuzzi batte Crozza

Ascolti, trend: buona puntata difensiva di Carlo Conti con Pieraccioni e Leotta, ma stravincono col record Pio e Amedeo che all’ultima puntata partono tardi schierando Ramazzotti in avvio (dopo De Filippi e Totti/Baglioni). Grande equilibrio dietro i primi, bene Nuzzi e Crozza, ma anche Zoro

Italia decisamente più ‘aperta’ di prima, in avvio di ultimo week end a cavallo tra due mesi, con quello che ne consegue per la tv. Tornava Carlo Conti con Top 10 su Rai1, pronto a scontrarsi con Pio e Amedeo, in pista con la terza puntata di Felicissima Sera in prima serata su Canale 5. Il resto della griglia – venerdì 30 aprile – era bene assortito: su Rai2 c’era il telefilm Ncis e poi Blue Bloods e su Rai3 il film In Guerra. E poi c’era la sfida tra Gianluigi Nuzzi, Diego Bianchi, Maurizio Crozza, con Italia 1 che, invece, per non fare male all’ammiraglia commerciale, si proponeva il the best of di Freedom. Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel.

La terza di Pio e Amedeo batte la seconda di Conti, Nuzzi sul podio. Tra le altre proposte outsider, bene Crozza e Zoro

Su Canale 5 la terza e ultima puntata dello show Felicissima Sera, con Pio e Amedeo protagonisti e tra gli ospiti Raoul Bova, Laura Chiatti, Noemi, Nina Zilli, Eros Ramazzotti e Francesco Pannofino ha riscosso 4,3 milioni ed il 22,5% tra le 21.51 e le 23.47 (4,013 milioni e 21,6% tra le 21.46 e le 24.48 sette giorni prima, a 4,070 milioni e 20,1% tra le 21.45 e le 24.40 all’esordio).

Su Rai1 la seconda puntata della seconda stagione di Top 10, con Carlo Conti alla conduzione e due squadre di vip (ieri Diletta Leotta, Anna Tatangelo e Sabrina Salerno contro Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo, con ospite Uberto Tozzi) a ricordare momenti di spettacolo e di vita attraverso le classifiche di consumo degli italiani, ha conquistato 3,7 milioni ed il 16,4% tra le 21.39 ele le 23.57 (3,8 milioni e il 16,6% tra le 21.37 e le 23.52 sette giorni prima)

Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, ha riscosso 1,466 milioni di spettatori e 7,5% (1,566 milioni ed 8,1% sette giorni prima).

Su Nove Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza mattatore e l’imitazione di Andrea Agnelli come momento di culto finale, ha riscosso 1,272 milioni di spettatori e 5% (1,255 milioni di spettatori con il 4,8% sette giorni prima).

Su Rai2 il telefilm Ncis a 1,334 milioni ed il 5,1% e Blue Bloods a 1 milione e 4,1%.

Su La7 lo show Propaganda Live, con Diego Bianchi, Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata in squadra, ha conseguito 961mila spettatori ed il 5,1% (1,024 milioni di spettatori con uno share del 5,4% sette giorni prima).

Su Italia1 Gli Album di Freedom, con una raccolta dei migliori servizi del programma di Roberto Giacobbo, ha portato a casa 824mila spettatori e il 3,9% (795mila spettatori con il 3,8% sette giorni prima).

Su Rai3 il film In Guerra con nel cast Vincent Lindon, ha avuto 460mila spettatori ed uno share dell’1,9%.

Emanuele Bruno

(nella foto un frangente di Felicissima sera)