Pio e Amedeo santificati da Aldo Grasso

Pio e Amedeo, un’operazione (vincente) di finta cialtronaggine

Corriere della sera, pagina 47, di Aldo Grasso.

Solo perché avevano le spalle coperte da Maria De Filippi, Pio e Amedeo si sono permessi di ironizzare pesantemente sui programmi e sul pubblico di Canale5: Signorini, Paolo Ruffini, L’Isola dei Famosi e tutto la paccottiglia di quel canale. In questo modo, sono riusciti a realizzare un varietà asimmetrico, di ottima fattura e catturare il pubblico che hanno finto di denigrare. Chapeau! Pio e Amedeo ci avevano sempre incuriositi per la loro indisciplina, scorrettezza, esagerazione, marciando sugli stereotipi dell’italiano ignorante e molesto (fanno fede le molte riprovazioni raccolte per Emigratis). In Felicissima sera sposano alla perfezione la «filosofia» di Maria e compiono una sottile operazione di finta cialtronaggine, senza nulla togliere alla riuscita dello show.

Non per caso, la chiave per capire la serata è l’intervista che i due foggiani fanno a Maria: Pio gioca a fare il poliziotto buone e Amedeo quello cattivo. Fingono irriverenza (fanno il loro gioco), ma intanto Maria fa il suo di gioco e ne approfitta per dare di sé un’immagine nuova (sono tempi in cui i ghiacciai si sciolgono). Artisti da strada, occupano lo studio con padronanza alternando momenti di tv «scomoda» (le battute su Fabio Fazio, Tiziano Ferro, Gino Paoli o l’irriverenza nei confronti di alcuni ospiti) ad altri di tv «conformista»: a cominciare dalla retorica su Viva l’Italia di Francesco De Gregori per finire con il padre di uno dei due che corona il suo sogno, cantando con Roby Facchinetti. Avevano iniziato con una tirata sui compiti della tv («Chi l’ha detto che la tv deve educare? La scuola deve educare, i genitori devono educare! La tv è leggerezza») lasciando intendere chissà quali trasgressioni e hanno finito col commuoversi con filmati da tv educational.

(Nella foto Pio e Amedeo)