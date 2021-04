FiftyFifty – Pio e Amedeo: “Felicissima sera è il programma che abbiamo sempre voluto fare”

Questa sera su Canale5 l’ultima puntata di Felicissima sera con Pio e Amedeo

1. Offre TvZoom, cosa bevete?

Pio: vino rosso.

Amedeo: un limoncello.

2. Qual è il primo programma TV che avete visto?

P: Bim bum bam.

A: Bim bum bam.

3. Qual è il primo programma TV che avete fatto?

P: Occhio di bue a Telefoggia.

A: Occhio di bue a Telefoggia.

4. Chi è stato il vostro maestro televisivo?

P: Davide Parenti.

A: Davide Parenti.

5. Tra i partner che avete avuto in TV, con chi siete andati più d’accordo e perché?

P: Amedeo, perché se lego con altri è geloso.

A: con Pio, perché mi costa poco.

6. E con chi vi siete scontrati e perché?

P: Amedeo perché è geloso anche se litigo con gli altri.

A: con Pio, perché a volte chiede di più.

7. Qual è il programma che vorreste fare?

P: quello che ho fatto, Felicissima sera.

A: Ok il prezzo è giusto.

8. Se non aveste fatto questo lavoro cosa avreste fatto?

P: il pescatore.

A: probabilmente qualcosa di illegale.

9. Quella volta in cui avreste voluto mollare tutto?

P: mai.

A: non c’era nulla da mollare.

10. Qual è il programma TV che vi è piaciuto di più in assoluto?

P: Felicissima sera ed Emigratis.

A: Felicissima sera.

11. Qual è la serie TV che avete amato di più?

P: Gomorra.

A: Breaking bad e Narcos.

12. Che serie state guardando ora?

P: adesso nulla, perché ero concentrato su Felicissima sera.

A: la serie delle luci dell’albero di Natale. Non abbiamo avuto molto tempo di guardare serie tv.

13. Quanti televisori avete in casa?

P: uno.

A: tre.

14. Guardate mai la TV su tablet o smartphone?

P: no, preferisco guardarla sul divano.

A: capita.

15. Il tratto principale del vostro carattere?

P: la generosità.

A: la lealtà.

16. I vostri tre pregi più importanti?

P: essere una persona solare, sensibile e determinata.

A: onestà, positività ed educazione.

17. I vostri tre difetti più grandi?

P: impazienza, fissazione ed essere troppo riflessivo (a volte è un difetto).

A: la gestione della rabbia e l’attenzione, il terzo decidete voi.

18. Qual è la qualità che apprezzate in un uomo?

P: l’educazione.

A: la percezione della non invidia.

19. Qual è la qualità che apprezzate in una donna?

P: il senso materno.

A: l’intelligenza.

20. Il vostro passatempo preferito?

P: mangiare.

A: i figli.

21. Che cosa sognate per la vostra felicità?

P: niente, ho già tutto.

A: credo di avere già abbastanza per esserlo.

22. Quante volte vi siete innamorati?

P: una e sto.

A: mi capita tutti i giorni, perché mi innamoro anche delle cose e non solo delle persone.

23. Quale sarebbe, per voi, la più grande disgrazia?

P: perdere persone che amo.

A: fare un lavoro che non sia il mio.

24. In quale Paese vorreste vivere?

P: Italia.

A: Italia.

25. La città che amate di più e perché?

P: Milano e Foggia.

A: Foggia, perché sono più riconoscente alle radici che ai fiori.

26. L’ultimo libro che avete letto?

P: il manuale del condizionatore.

A: l’ultimo di Alberto Angela, a proposito della vita dei romani.

27. I vostri scrittori preferiti?

P: mi piace Tim Burton in versione scrittore.

A: Carlos Ruiz Zafòn.

28. I vostri poeti preferiti?

P: Giuseppe Ungaretti, perché è corto.

A: Claudio Baglioni.

29. Chi sono i vostri eroi?

P: Padre Pio.

A: le persone che fanno cose senza aspettarsi nulla il cambio.

30. E le vostre eroine?

P: tutte le mamme sono eroine per me.

A: come sopra.

31. Il vostro musicista preferito?

P: Lucio Dalla, Pino Daniele e Vasco Rossi.

A: Claudio Baglioni.

32. La canzone che vorreste come colonna sonora della vostra vita?

P: Balla, balla ballerino di Lucio Dalla.

A: La vita è adesso di Claudio Baglioni.

33. Il vostro pittore preferito?

P: mia figlia.

A: non ho preferenze particolari.

34. Un eroe nella vostra vita reale?

P: Diego Armando Maradona.

A: mio padre.

35. Una vostra eroina nella vita reale?

P: mia mamma.

A: mia mamma.

36. Il vostro nome preferito?

P: Chiara.

A: Federico.

37. Il vostro colore preferito?

P: verde.

A: azzurro.

38. Il vostro fiore preferito?

P: il fiore di zucca.

A: orchidea.

39. Che cosa detestate?

P: la cattiveria.

A: la furbizia.

40. Qual è il personaggio della storia che odiate più di tutti?

P: i dittatori.

A: Nerone.

41. Qual è l’impresa storica che ammirate di più?

P: l’Unità d’Italia.

A: l’Unità d’Italia.

42. Quale superpotere vorreste avere?

P: andare avanti e indietro nel tempo a mio piacimento.

A: essere trasparente.

43. Come vi sentite attualmente?

P: sereno.

A: soddisfatto.

44. Per che cosa vi sentite in colpa?

P: non ho grandi sensi di colpa, faccio una vita molto rispettosa.

A: per non concedere abbastanza tempo ai miei figli (per lavoro).

45. Quanti tamponi avete fatto finora?

P: 50.000.

A: non meno di 70.

46. Siete mai stati positivi al Covid-19?

P: no.

A: no.

47. Diteci il vostro motto di vita.

P: vivi e lascia vivere.

A: domani è un altro giorno.

48. Come vorreste morire?

P: a 150 anni, in maniera indolore, ma lucido e salutando tutti.

A: non ci penso, ma più tardi possibile.

49. Cosa vorreste scrivere sulla lapide?

P: «Non piangere, ridi».

A: «Amore miooo».

50. Come vi vedete tra dieci anni?

P: più invecchiato di oggi.

A: mi vedo col riporto e senza capelli.

(Nella foto Pio e Amedeo)