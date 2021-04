Ascolti tv 22 aprile digital e pay: Il 5 a 2 del Napoli fa 4,2%. Sinner accende anche Barcellona. RaiMovie vince tra le free

Ascolti native digitali free, gruppi: Altre Rai 6,6% nell’intera giornata e 6,2% in prima serata; Altre Mediaset 7,2% e 7,7%

Il calcio della Serie A in evidenza – giovedì 22 aprile – in una serata in cui Un passo dal Cielo su Rai1 si confrontava con il nuovo passaggio de L’Isola dei famosi su Canale5, con le ammiraglie così capaci di dominare la scena complessiva. Su Sky alle 20.45 Napoli-Lazio, per il turno infrasettimanale del Campionato, finita 5 a 2 per gli azzurri di Rino Gattuso ha prodotto 1,1 milioni di spettatori con il 4,2% di share.

In luce, inoltre, anche ieri il Torneo Atp di Barcellona. La vittoria di Jannik Sinner su Bautista Agut ha prodotto 120 mila spettatori (oggi il campione altoatesino ha conquistato la semifinale battendo Rublev). Su SkyUno, inoltre, la prima puntata di Cinque ragazzi per me ha avuto 31mila spettatori complessivi con lo 0,05%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: RaiMovie batte Rai4

In prima serata. Su Rai Movie Kingsman Secret Service ha avuto 502mila spettatori con il 2%. Su Rai4 Criminal Minds ha convinto 492mila spettatori con il 2,1%. Su Iris Il Prescelto ha raccolto 394mila spettatori con l’1,6%. Su La5 La casa sul lago del tempo a 323mila spettatori con 1,34%. Sul Nove E io Non Pago ha raccolto 304mila spettatori con l’1,3%. Su Tv8 The Amazing Spiderman 2 – Il Potere di Electro a 294mila spettatori con l’1,4%. Su Cine34 Io Loro e Lara 288mila spettatori con 1,15%. Su RaiPremium Earth a 255mila spettatori con 1%. Su Real Time Vite al limite ha totalizzato 203mila spettatori e 0,8%. Su TopCrime The Closer 192mila spettatori e 0,7%.

In access. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 564mila spettatori con il 2,1%. Su Tv8 Guess my age a 521mila e 2%. Su Rai4 Criminal Minds segna 405mila spettatori con l’1,5%.

Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 320mila spettatori e 1,5

Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 37mila e 0,6%; 4 Ristoranti ha raccolto 101mila spettatori con lo 0,9%.

Nel pomeriggio. Su Tv2000 Rosario da Lourdes 619mila spettatori con il 4,9%. Su Tv8 Un matrimonio da salvare a 230mila spettatori con 2,1%, Vite da copertina a 123mila e 1,1%.

In seconda serata. Su RealTime il docu-reality La clinica della pelle 290mila e 1,9% e 242mila e 3%. Su Tv8 Name the tune 147mila e 2,5%. Su Nove Save Our Planet 91mila spettatori e 1,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Jannik Sinner)