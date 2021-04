Ascolti tv 22 aprile: Liotti cresce con Ruffino nuda, Ilary al 28,6% sulle nomination. Del Debbio vince in Sardegna e Calabria, Formigli in Friuli ed Emilia

Un passo dal Cielo distanzia L’Isola (in differita e in partenza ritardata). Con Napoli-Lazio a strappare maschi, Dritto e Rovescio (con Briatore, Corona, Fassina) stacca Piazzapulita (Crisanti, Calenda e Cingolani), ma entrambi i talk sono in crescita. Rimane all’1,7% Parisella, cui nulla è valso dare spazio a Brignano e Carofiglio. La sfida tra i talk, analisi dei target.

Ascolti Isola: si conferma predilezione valdostana e pugliese, e l’antipatia friulana (estesa anche alle fiction di Canale 5). Picco di ascolti con Vera e Mirea, di share con la nomination di Ciufoli

I Guardiani migliora, L’Isola peggiora. Accade questo per i meter di Auditel giovedì 22 aprile, in una serata in cui Napoli-Lazio, per il turno infrasettimanale di Serie A, ha prodotto 1,1 milioni di spettatori con il 4,2% di share. Un Passo dal Cielo, con Aurora Ruffino, Serena Iansiti e Giusi Buscemi entrate a rinnovare il cast in cui Daniele Liotti e Enrico Ianniello sono le presenze stabili, ha ottenuto 4,952 milioni di spettatori con il 21,6%; sette giorni prima la fiction Lux era calata a 4,919 milioni di spettatori ed il 20,82%. La storia è oramai lontanissima dall’impostazione dell’era di Terence Hill e ieri – scelta anomala per Lux – ha proposto un nudo di Aurora Ruffino. Dall’altra parte della barricata ha peggiorato ancora L’Isola dei Famosi. Trasmessa in differita, causa co-abitazione in Honduras con la versione spagnola del reality, Supervivientes, trasmessa da Telecinco, la trasmissione condotta da Ilary Blasi è partita molto tardi (alle 21.50) per scansare il più possibile la concorrenza del calcio (in avvio alle 20.45).

Pur proponendo tante novità (ha abbandonato il gioco Paul Gascoigne, sono entrati in pista quattro nuovi concorrenti) il reality è calato a 2,838 milioni di spettatori ed il 16,9%; sette giorni prima aveva conseguito 2,942 milioni di spettatori ed il 17,13%. Il picco in ascolti è stato di 3,757 milioni di spettatori alle 22.24 durante il talk in palapa sul rapporto tra Vera e Myrea.

L’Isola ieri comunque è stato il programma più visto sul target under 55 con il 18,9%. Il dato più alto in share è stato quello sulle donne 20-24 anni con il 32%. Altre indicazioni curiose arrivano dai dati regionali, dove si conferma la predilezione dei valdostani (37,2%) e dei pugliesi (25,55) per il reality, nonché la scarsa considerazione dei friulani (7,6%). Il picco in share è stato del 28,64% alle 24.54 mentre Ciufoli nominava Fariba.

L’altra partita interessante era quella tra i talk. Brignano e Carofiglio non miracolano Parisella

Su Rete4 Dritto e Rovescio ha virato sul rosa puntando su Flavio Briatore, Mauro Corona. E poi ospitando anche Francesco Borgonovo, Vladimir Luxuria, Antonella Elia, Alessandro Cecchi Paone, Claudia Fusani, Giuseppe Cruciani, Daniela Santanchè, Andrea Ruggeri, Stefano Fassina e Gennaro Migliore. Paolo Del Debbio ha avuto 1,148 milioni di spettatori ed il 6,1% (sette giorni prima aveva avuto 1,071 milioni di spettatori e il 5,7% dopo la presentazione a 1,136 milioni e 4,2%).

Su La7 Piazzapulita ha ospitato tra gli altri Andrea Crisanti, Tito Boeri, Mario Calabresi, Selvaggia Lucarelli, Roberto Cingolani, Carlo Calenda, Antonio Padellaro, Claudio Borghi Aquilini, Federica Angeli, Luca Telese, Emma Amiconi, Stefano Massini. Così impostato, il talk di Corrado Formigli è cresciuto fino a 1,050 milioni ed il 5,6% (sette giorni prima aveva avuto solo 881mila spettatori e il 4,8%).

Ha cercato di mutare registro Francesca Parisella su Rai2, ospitando in avvio a lungo Enrico Brignano e Gianrico Carofiglio, ma le cose non sono significativamente migliorate. Anni Venti ha totalizzato 435mila spettatori con l’1,7% (414mila spettatori e 1,7% sette giorni prima). Entrambi i programmi principali hanno fatto i ‘picchi’ nell’intervallo della partita. Con l’effetto Briatore, in particolare, Dritto e rovescio alle 21.51 ha avuto 2,1 milioni di spettatori, mentre alle 24.07 è arrivato al 9,7%.

Profili a confronto, i dati di Studio Frasi riguardanti le puntate di ieri: le regioni e i target di Del Debbio e quelle di Formigli

Dritto e Rovescio batte Piazzapulita sia tra i maschi (6,4% di share a 6,2%) che, più nettamente, tra le donne (5,95% di share a 4,92%). Del Debbio prevale di misura su Formigli sia tra gli over 55 (6% a 5,3%) che tra gli over 65 (8,8% a 8,1%), sostanzialmente pareggiando tra i 45-54. Dritto e rovescio vince tra il pubblico con scolarizzazione di base (9,35% a 3,54%), ma per converso il rapporto si capovolge tra chi ha studi universitari (vince Formigli 12,1% a 4,1%). Il programma di Rete 4 prevale tra le classi sociali bassa e media, mentre quello de La7 vince nel cluster ‘Alta’ (9,8% a 6,1%).

Interessante il dato territoriale dei due programmi di approfondimento. Dritto e rovescio fa registrare: 10,57% in Sardegna, 9,32% in Calabria, 9% in Umbria, 8,43% nelle Marche, 8% in Veneto, 7,88% in Friuli, 5,9% in Lombardia, 6% nel Lazio. Mentre Piazzapulita ottiene: 12,44% in Friuli, 9,1% in Emilia Romagna, 8,14% in Liguria. Le rispettive peggiori prestazioni sono registrate in Campania, dove entrambi si fermano al 3,16% (ma ieri c’era Napoli-Lazio).

Non hanno fatto prestazioni ‘importanti’ Italia1 e Rai3. Su Italia1 il film Security, con Antonio Banderas, ha avuto 1,389 milioni di spettatori con il 5,6%; mentre su Rai3, al rientro, Amore Criminale, con Veronica Pivetti alla conduzione, ha ottenuto 1,2 milioni di spettatori ed il 4,9%.

Le altre partite di giornata. Scanzi dalla Gruber

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 5,057 milioni e 19%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,643 milioni di spettatori con uno share del 17,4%. Su Italia1 CSI 1,190 milioni di spettatori con il 4,5%. Su Rai3 Via dei Matti 1,586 milioni di spettatori e 6,3% e Un Posto al Sole 1,8 milioni di spettatori e 6,8%. Su La7 Otto e Mezzo con Andrea Scanzi, Ornella Vanoni, Alessandro Sallusti ha riscosso 1,9 milioni e 7,2% di share. Su Rete 4 Stasera Italia con Vittorio Sgarbi, Pierferdinando Casini, Maurizio Lupi, Maria Giovanna Maglie, Gabriele Buia ospiti di Barbara Palombelli, a 1,350 milioni e 5,1% di share. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Loredana De Petris, Francesco Lollobrigida, Ettore Rosato, Giovanni Toti ha raccolto 925mila spettatori e il 3,5% di share.

Nel preserale. Su Rai1 Eredità -La sfida dei sette ha ottenuto 2,866 milioni e 18,4% e poi Eredità a 4,4 milioni di spettatori e 22,4%. Su Canale 5 Avanti il primo a 2,439 milioni di spettatori con il 16,5% di share e Avanti un altro 3,681 milioni di spettatori con il 18,6% di share. Su Rai3 il TGR 3,046 milioni di spettatori con il 14,6% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 11,3% di share e Uno Mattina 17,5%, Storie Italiane 17,7% e 16%. Su Canale5 Mattino Cinque 19,4% nella prima parte, 18,4% nella seconda e 16,4%. Su Rai2 Radio2 Social Club 4,4%. Su Rai3 Agorà 9,4% di share, Mi manda RaiTre 5,9%; su La7 Omnibus 3,7%. Coffee Break 4,7%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 15,2% di share. Su Canale 5 Forum 17,5%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,9% nella prima parte e 8,7% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,2%. Su Rai3 Elisir 6,9%. Quante Storie 6,4% e Passato e Presente 4,4%. Su Rete4 la replica de Il Segreto 1,8%, La Signora in Giallo 4,2%. Su La7 L’Aria che Tira 6% nella prima parte e 4,8% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 14,5%, Il Paradiso delle Signore 18,7%. La Vita Diretta 16,2% (presentazione 14,7%). Su Canale5 Beautiful 17,1%, Una Vita 17%, Uomini e Donne 22,3%, Amici di Maria De Filippi 22,1%, L’Isola dei Famosi 22,5%, Daydreamer – Le Ali del Sogno 20,4%, Pomeriggio Cinque 17,2% e 17,5%. Su Rai2 Ore 14 4%, Quasi detto Fatto 3,2%. Su Italia1 I Simpson a 5,4%, 5,7% e 4,9%. Su Rai3 Aspettando… Geo 7% e Geo 9,8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,8%. Su La7 Tagadà 3,5% e Tagadoc 1,5%.

In Seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 9,9% di share. Su Canale 5 TG5 Notte 13,4%. Su Rai2 9-1-1 1,4% e Il Lato Positivo 1,2%. Su Rai 3 Sopravvissute al 4,7%. Il Tg3 Linea Notte 4,9%. Su Italia1 Joker-Wild Card 4,5%. Su Rete 4 Il generale Della Rovere 3,9% di share.

Le news delle 20. Tg1 5,473 milioni e 23,2%. Tg5 4,660 milioni e 19,4%. TgLa7 1,195 milioni e 5%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Guardiani)