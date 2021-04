Ascolti tv 22 aprile 2021: la fiction Rai torna a dominare su Canale5, poi Italia1

Ascolti tv: Un passo dal cielo vince nettamente su L’Isola dei Famosi

Dopo il break della fiction di Canale5 con Raoul Bova, Rai1 si riappropria la testa della classifica degli ascolti tv delle reti generaliste, con una fiction storica. E così ieri sera Un passo dal cielo ha registrato il 21,63% di share media con 4,952 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la serie con Daniele Liotti aveva raccolto il 20,8% e 4,9 milioni.

Seconda posizione per L’Isola dei Famosi con il 16,90% e 2,838 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva registrato il 17,1% e 2,9 milioni.

Medaglia di bronzo per il film Security su Italia1 con il 5,59% e 1,389 milioni di contatti. Giovedì scorso la stessa rete aveva fatto il 5,5% e 1,4 milioni con la pellicola La fredda luce del giorno.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio il ritorno di Amore criminale su Rai3 con il 4,88% e 1,205 milioni spettatori, poi il talk show Diritto e rovescio al 6,05% e 1,148 milioni e Piazza pulita su La7 al 5,58% e 1,050 milioni.

Si chiude la classifica con Anni 20 su Rai2 all’1,74% e 435 mila contatti, poi il film E io non pago su Nove all’1,3% e 304 mila e The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro su Tv8 all’1,4% e 294 mila. La Serie A sui canali Sky Sport ha registrato il 4% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 22,4%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 19,6%.

In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,97% e 521 mila, mentre Deal with It su Nove al 2,2% e 564 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Un passo dal cielo)