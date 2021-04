Si riaccende la guerra Sky-Dazn per la Serie A

Il Sole 24 Ore, pagina 24, di Andrea Biondi.

Sky punta a bloccare l’assegnazione a Dazn dei diritti audiovisivi per la Serie A del prossimo triennio. Parola alle carte bollate, con la media company di casa Comcast che ha presentato un ricorso al Tribunale di Milano, notificato ieri, per un procedimento cautelare d’urgenza (ex articolo 700). Previsioni della vigilia rispettate quindi, con Sky che dichiara guerra legale contro l’assegnazione a Dazn in partnership con Tim decisa dalla Lega Serie A lo scorso 26 marzo. Tutto questo, curiosamente, accade in anticipo sull’assemblea di Lega chiamata proprio oggi a dare il via libera al nuovo bando per l’ex pacchetto 2 con le 3 partite in co-esclusiva su tutte le piattaforme, non aggiudicato a Sky nell’ultima data utile del 29 marzo.

Come anticipato sul Sole 24 Ore di ieri quel pacchetto dovrebbe essere “sdoppiato”, con offerta “tradizionale” e offerta per gli Ott. Il tutto immaginando che l’operazione possa risultare appetibile per Sky – che sul piatto nell’ultima tornata ha messo 87,5 milioni di media a stagione – ma anche per player nuovi entranti (come Amazon con la sua Prime Video già impegnata dalla prossima stagione con una partita alla settimana della Champions League) o tradizionali come Mediaset o Discovery-Eurosport con le loro piattaforme streaming. Sky però punta a bloccare tutto, con un ricorso che sarà discusso in Tribunale il 5 maggio. Il giudice che se ne occuperà, da poco entrato nella Sezione Imprese del Tribunale di Milano, è Federico Rolfi. I legali di Sky hanno puntato l’indice contro quella che è valutata come una sproporzionata distribuzione dei pacchetti decisa da una Lega Serie A da cui non arrivano commenti, ma filtra serenità per aver agito nel rispetto delle regole.

