Ascolti tv analisi 21 aprile: Canale 5 accende la Lux e spegne Ulisse/Angela. Target: Bova e Giannetta hanno un profilo più giovane e meno pop di Ferilli

Il coma al centro delle trame. Una sorta di riflesso psicanalitico della fiction Mediaset, fin qui spesso sofferente. E’ partita abbastanza bene ieri – mercoledì 21 aprile – la nuova serie di Cologno firmata Lux, Buongiorno Mamma!. Al battesimo la storia con Raoul Bova protagonista e Chiara Giannetta (nella storia priva di conoscenza nel letto di casa, ma al centro delle dinamiche familiari) che entra in gioco (fin qui) con i flashback in un drammone a tinte gialle, ha portato a casa quasi 3,9 milioni di spettatori ed il 18%. Che si può tranquillamente definire un ottimo risultato se si considera che il prodotto di Canale 5 ha battuto la concorrenza di Alberto Angela, al ritorno su Rai1 con Ulisse-Il piacere della scoperta e l’antica Roma (a 3,388 milioni di spettatori e il 15%, oramai – nel bene e nel male – il pubblico fatica a distinguere le puntate fresche dalle repliche). Inevitabile anche se un po’ improprio, il confronto con l’altra fiction dell’ammiraglia che è riuscita più che onorevolmente a performare in questa stagione. Svegliati amore mio, con Sabrina Ferilli protagonista, Izzo/Tognazzi a sovrintendere, aveva esordito a 3,8 milioni ed il 16,1%, chiudendo bottega poi a 3,542 milioni di spettatori con il 15,2%. Il bilancio di Bova è buono anche perché il mercoledì si conferma serata ricca di alternative e ieri c’era pure il turno infrasettimanale di calcio della Serie A su Sky.

Profili a confronto, target: la storia con Bova e Giannetta più giovane e abbiente, meno pop, di quella con Sabrina Ferilli. Il Friuli non ama le fiction Mediaset

I dati di Studio Frasi dicono che la fiction Lux, con la Serie A a competere, ha avuto ovviamente molto più presa tra le donne (21,4%) che tra i maschi (13,9%). Molto buona risulta l’efficacia tra i target giovanili: la fiction di Canale 5 fa il 22,5% tra gli 8-14, il 22,7% tra i 15-19, il 20,1% tra i 20-24 e il 23,2% tra i 35-44. Al contrario delle fiction Lux in onda su Rai, Buongiorno Mamma! va peggio tra i 55-64 (15,65%). In comune con Svegliati amore mio, ma con un dato ‘migliore’ della Ferilli, la ridotta presenza di pubblico con formazione universitaria (10%) e di classe sociale alta (9,34%). Sul territorio, da registrare come Bova e Giannetta sfondino in Molise (35,3%), Calabria (33,9%), Campania (30,9%), Sicilia (29,4%) e Puglia (dove superano il 28%), ma facendo il 7,9% in Friuli, l’8,4% in Umbria, l’8,7% in Emilia Romagna.

I dati di Studio Frasi sulla prima puntata della storia scritta dal due Tognazzi/Izzo dicevano che aveva più presa tra le donne (19,2%) che tra i maschi (12,4%), andando sopra media tra i 20-24 (20,7%) ed i 35-44 (19,25%). Scarsissima, invece, era la presenza di pubblico con formazione universitaria (6,47%) e di classe sociale medio alta (8,4%) e alta (6,1%). Sul territorio, da registrare come la Ferilli avesse sfondato in Sicilia (33,3%), Campania, Puglia e Calabria (dove supera il 28%), ma facendo il 4,3% in Friuli, il 3,8% in Trentino, il 6,6% in Emilia Romagna.

Sul podio si è confermata Rai 3 con Chi l’ha visto?, ma con Federica Sciarelli tornata agli standard dopo i record dovuti alla riaccensione dell’attenzione sulla vicenda di Denise Pipitone. Il programma ha ottenuto 2,388 milioni di spettatori ed il 10,6% (2,896 milioni e 12,8% il bilancio della settimana scorsa e 3,137 milioni di spettatori ed il 13,8% quello di due settimane fa). Dietro i primissimi si è collocato il calcio pay (su Sky Spezia -Inter a 623mila e 2,35%, il complesso delle partite a 1,184 milioni e 4,4% di share), mentre hanno corso più o meno alla stessa velocità i film di Rai2 (Tutta colpa dell’amore con Reese Whiterspoon a1 milione di spettatori ed il 4,1%) e Italia1 (Segnali dal futuro a 955mila spettatori e 4,2% di share. Tra le produzioni degli outsider, Real Time ha avuto la meglio su Tv8 e Nove. Matrimonio a prima vista ha conseguito 804mila e 3,13% di share, mentre Name the tune – Indovina la canzone ha avuto 630mila e 2,8%. Più staccato è arrivato Accordi & Disaccordi (422mila e 1,7%), ultimo anche tra i programmi di approfondimento, che ieri hanno fatto tutti abbastanza male.

Su Rete4 Zona Bianca, con Giuseppe Brindisi alla conduzione e tra gli ospiti il rientrante Alberto Zangrillo si è fermato a 670mila spettatori e 3,3%. Su La7 la puntata di Atlantide, con Andrea Purgatori a indagare sui vaccini con Rula Jebreal, ha avuto 486mila spettatori e 2,2%.

In access. Su Rai1 per i Soliti Ignoti 4,8 milioni di spettatori con il 17,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,3 milioni di spettatori con uno share del 15,8%. Su Italia1 CSI 1,182 milioni di spettatori con il 4,4%. Su Rai3 Via dei matti è stato visto da 1,5 milioni di spettatori e il 5,9% e Un Posto al Sole a 1,9 milioni di spettatori e il 7%.

Inoltre, su La7 Otto e Mezzo ha riscosso 1,925 milioni e 7,1% di share. Mentre su Rete4 Stasera Italia, ha ottenuto 1,4 milioni e 5,2%. Su Rai2, infine, più breve, Tg2 Post, ha avuto 1 milione di spettatori e il 3,7% di share.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2,956 milioni e 18,7%, L’Eredità 4,5 milioni e 22,9%. Su Canale 5 Avanti il primo 2,286 milioni di spettatori con 15% di share e Avanti un altro 3,466 milioni di spettatori con il 18% di share. Su Rai3 TGR 2,979 milioni di spettatori con il 14,2%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 12,3% di share e Uno Mattina 18,3%; Storie Italiane 15,9% e 14%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 17,2% nella prima parte, nella seconda e 18,3%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,8%. Su Rai3 Agorà 7,9% di share. Mi manda Rai3 4,9%. Su La7 Omnibus 3,7%. A seguire Coffee Break 4,4%.

A mezzodì. Su Rai1 È sempre mezzogiorno 14,9%. Su Canale 5 Forum 17,7%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,7% nella prima parte e 7,9% nella seconda. Su Rai3 Elisir 6,2%. Su Rete4 Il Segreto 1,4% di share, La signora in giallo 4,4%. Su La7 L’Aria che Tira 5,9% e 4,4%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 14,3%; Il Paradiso delle Signore 18,3%, Vita in diretta 15,9%. Su Canale5 Beautiful 16,9%, Una Vita 17,3%, Uomini e Donne 23%, Amici 21,1%, l’Isola dei Famosi 20,7%, Daydreamer 19,6%, Pomeriggio Cinque 17,8%, 17,2%. Su Rai2 Ore 14 a 3,7% e Detto Fatto a 3,7%. Su Italia1 I Simpson 5,4%, 5,7% e 4,7%. Su Rai3 Aspettando Geo 7,3%, Geo 10,8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,7%. Su La7 Tagadà 3,5% e Tagadoc 2,4%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 10,3%. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 14,9%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 5,1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 8%. Su Italia1 Pressing 4,9%. Alle 20. Tg1 a 5,4 milioni e 22,5%; Tg5 a 4,752 milioni e 19,4%; e TgLa7 a 1,3 milioni e 5,3%.

