Ascolti tv analisi 14 aprile: Vince Rai1, va male Mediaset. Sciarelli chiude il trittico su Denise con Piera Maggio: boom in Val d’Aosta, Friuli, Sardegna

Vince la replica di Montalbano e Chi l’ha visto? – lungo sul caso Pipitone - straccia Can Yaman. Va male il film di Italia 1, la Champions su Sky batte Ventura, mentre Matrimonio a prima vista e Name the tune superano Brindisi e Purgatori. I target sciarelliani nella puntata di ieri by Studio Frasi.

In seconda serata Costanzo travolge Vespa e batte pure Mannoni

Un bilancio da record, una storia che ancora colpisce e attrae il pubblico del programma d’inchieste noir della terza rete Rai. Hanno avuto grandi riscontri, in primis, le due puntate dedicate alla storia di Olesya Rostova e la sua somiglianza con Denise Pipitone. Chi l’ha visto? ha riscosso 3,520 milioni di spettatori ed il 15,2%, con un picco di 5,1 milioni ed il 18,21% alle 21.44, due settimane fa, quando ancora si poteva sperare nella positiva risoluzione del caso. E poi, nella scorsa puntata, 3,137 milioni di spettatori con il 13,8% di share, con il chiarimento che ha messo in luce la spregiudicatezza della tv russa che ha cavalcato la storia e quella della Rostova, che ha fatto un picco da 4,2 milioni. Ieri infine – mercoledì 15 aprile – Federica Sciarelli, che vanta sulla vicenda anzianità di servizio, credibilità e autorevolezza, ha chiuso il cerchio ospitando Piera Maggio per oltre un’ora. Il programma ha avuto 2,896 milioni di spettatori e il 12,8%, virando a metà puntata su altre storie inquietanti, come quella di Mauro Romano, scomparso da anni, e che ora potrebbe essere il figlio di uno sceicco.

Il profilo di Sciarelli, ieri con il caso Pipitone ancora in primo piano.

Interessante verificare – grazie ai dati di Studio Frasi – il profilo degli ascolti della trasmissione della Sciarelli ieri sera. Netta la preferenza femminile (quasi due milioni di spettatrici e 16,26%) rispetto a quella maschile (8,8% lo share tra i maschi, ieri massicciamente attratti dal calcio della Champions League), in termini di classi di età il dato di share risulta vicino al 13,5% tra gli over 35, con una punta del 14,1% tra i 45-54. L’appeal del programma risulta abbastanza trasversale al tipo di titolo di studio e di classe socioeconomica, ma facendo indubbiamente il massimo (17,21%) tra chi ha fatto solamente le elementari e appartiene alla fascia di reddito e consumi più bassa (18,84%).

Le regioni il cui la Sciarelli è più forte sono Valle d’Aosta (18,4%), Friuli (18,3%), Sardegna (17,44%), Basilicata (15,77%), Campania (15,4%). Funziona probabilmente un discorso di rimozione in Sicilia (12,34%, appena sotto media), mentre assegnano percentuali di ascolto comunque alte, ma più basse della media del programma Trentino (8,2%), ma anche Veneto (10,1%), Lombardia (10,4%), Emilia Romagna (10,25%), Liguria (10,85%).

Sul primo gradino del podio, comunque, si è collocata la fiction in replica di Rai1. Il Commissario Montalbano, con l’episodio Salvo amato, Livia mia, ha ottenuto 4,5 milioni di spettatori e il 19,6% (a marzo dell’anno scorso, dopo un intervento alla nazione di Giuseppe Conte, aveva avuto 9,377 milioni di spettatori ed il 39% di share).

Sul terzo gradino del podio si è collocata Canale 5, che ha giocato al risparmio con Daydreamer-Le ali del sogno (2,274 milioni di spettatori ed il 10%). E male per Cologno hanno fatto anche Italia 1 (King Arthur: Il potere della spada a 1,246 milioni di spettatori e 5,3% di share) e Rete4 (Zona Bianca con Giuseppe Brindisi alla conduzione a 724mila spettatori e 3,5%).

Più spettatori di Rete4 alla fine hanno avuto le partite di Champions League su Sky (a 1,1 milioni e 4,2% di share), il flop di Simona Ventura su Rai2 (Game of Games-Gioco 930mila spettatori ed il 3,9%), Matrimonio a prima vista su RealTime (822mila e 3,13% di share) e la seconda puntata di Name the tune-Indovina la canzone su Tv8 (729mila e 3,2%). Peggio di Brindisi però ha fatto su La7 la puntata di Atlantide dedicata a La guerra delle spie (563mila spettatori e 3,1%).

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 per i Soliti Ignoti 4,9 milioni di spettatori con il 18,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,355 milioni di spettatori con uno share del 16,1%. Su Italia1 CSI Miami 1,5 milioni di spettatori con il 5,7%. Su Rai3 Via dei matti è stato visto da 1,5 milioni di spettatori e il 6% e Un Posto al Sole a 1,956 milioni di spettatori e il 7,3%.

Inoltre, su La7 Otto e Mezzo ha riscosso 1,9 milioni e 7,1% di share. Mentre su Rete4 Stasera Italia, ha ottenuto 1,254 milioni e 4,9% e poi 1,143 milioni di spettatori e 4,2% di share. Su Rai2, infine, più breve, Tg2 Post, ha avuto 1,150 milioni di spettatori e il 4,2% di share.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,053 milioni e 19,9%, L’Eredità 4,550 milioni e 23,4%. Su Canale 5 Avanti il primo 2,3 milioni di spettatori con 15,6% di share e Avanti un altro 3,6 milioni di spettatori con il 19,1% di share. Su Rai3 TGR 3,230 milioni di spettatori con il 15,6%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 11,7% di share e Uno Mattina 17,6%; Storie Italiane 17,2% e 15,7%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 18,7% nella prima parte, nella seconda e 18,6% e 14,8% nel finale. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,2%. Su Rai3 Agorà 8% di share. Mi manda Rai3 6,4%. Su La7 Omnibus 3,2%. A seguire Coffee Break 3,2%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 15,6%. Su Canale 5 Forum 16,2%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,6% nella prima parte e 8,6% nella seconda. Su Rai3 Elisir 7,5%. Su Rete4 Il Segreto 1,6% di share, La signora in giallo 4,2%. Su La7 L’Aria che Tira 5,7% e 4,8%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,5%; Il Paradiso delle Signore 18,9%, Vita in diretta 17,1%. Su Canale5 Beautiful 16,4%, Una Vita 17,1%, Uomini e Donne 21,7%, Amici 18,6%, l’Isola dei Famosi 19,2%, Daydreamer 18,9%, Pomeriggio Cinque 16,8%, 16,3%. Su Rai2 Ore 14 a 4% e Detto Fatto a 4,2%. Su Italia1 I Simpson 6%, 6,4% e 5,9%. Su Rai3 Aspettando Geo 7%, Geo 11,3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6%. Su La7 Tagadà 3,2% e Tagadoc 1,4%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 11,7%. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 15,1%. Su Rai2 Restart 3,3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 9,3%. Su Italia1 Pressing Champions League 6,5%. Alle 20. Tg1 a 5,735 milioni e 24,2%; Tg5 a 4,896 milioni e 20,3%; e TgLa7 a 1,343 milioni e 5,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Chi l’ha visto?)