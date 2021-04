Ascolti tv analisi 7 aprile: Ferilli piace al popolo e al sud e batte Sciarelli, che fa un picco da 4,2 milioni col caso Pipitone. Ventura floppa, Brindisi quasi

Con target estremamente sudista e popolare Svegliati amore mio precede Chi l’ha visto? e la commedia Modalità aereo. Va discretamente il film di Italia 1, cala The game of games, mentre in coda l’esordiente Giuseppe Brindisi precede, Matrimonio a prima vista, Atlantide, Name the tune e Scanzi/Sommi.Chi ha scelto il prodotto di Canale 5 secondo i dati di Studio Frasi.

In seconda serata Costanzo travolge Vespa e batte pure Mannoni

La storia di Olesya Rostova e della sua somiglianza con Denise Pipitone si è incastrata in maniera complessa ma naturale con la programmazione televisiva nazionale. La puntata che diceva la verità sul caso (la ragazza russa non è figlia di Piera Maggio scomparsa a Marsala tanti anni fa) è stata registrata e quindi trasmessa in differita ai vari fusi orari nella tv della federazione che ha cavalcato il caso, ma trovando una sponda fisiologica nella trasmissione della terza rete. Ieri Chi l’ha visto? ha raccontato le ultime novità sulla vicenda con il corrispondente Rai, Marc Innaro, collegato da Mosca, e l’avvocato della Maggio che avevano partecipato alla trasmissione. Federica Sciarelli ha quindi dedicato al caso della povera Denise Pipitone oltre un’ora di trasmissione, in apertura di programma, raggiungendo quota 3,137 milioni di spettatori con il 13,8% di share.

Picco da 4,2 milioni ieri per la Sciarelli

Sette giorni prima – con qualche speranza che ancora aleggiava – Chi l’ha visto aveva avuto 3,520 milioni di spettatori ed il 15,2%, con un picco di 5,1 milioni ed il 18,21% alle 21.44. Ieri alle 21.50 il picco è stato di 4,251 milioni ed il 15,34%.

Comunque sia – mercoledì 7 aprile – a fare più ascolti è stato il finale della fiction di produzione Mediaset. La terza puntata della fiction di produzione Svegliati amore mio, con Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Francesco Arca protagonisti, ha riscosso 3,542 milioni di spettatori con il 15,2% (3,586 milioni di spettatori ed il14,7%, dopo che la prima aveva avuti 3,8 milioni di spettatori e 16,1% di share), convocando quindi quasi tutti i propri fedeli.

Il profilo di Svegliati amore mio, attraverso i dati di Studio Frasi. Sabrina eroina, ma non in Friuli e in Trentino

Il profilo del pubblico della fiction Mediaset emerge bene dai dati riguardanti la prima puntata, andata in onda senza la controprogrammazione un po’ anomala della terza rete con il caso Ristova/ Pipitone.

I dati di Studio Frasi dicono che la storia scritta dal due Tognazzi/Izzo ha ovviamente più presa tra le donne (19,2%) che tra i maschi (12,4%). La proposta ha complessivamente un pubblico che è mediamente più giovane di quello delle fiction Rai (che però sono molto più seguite ed inevitabilmente pescano nel core target generalista) andando sopra media tra i 20-24 (20,7%) ed i 35-44 (19,25%). Scarsissima, invece, la presenza di pubblico con formazione universitaria (6,47%) e di classe sociale medio alta (8,4%) e alta (6,1%). Sul territorio, da registrare come la Ferilli sfondi in Sicilia (33,3%), Campania, Puglia e Calabria (dove supera il 28%), ma facendo il 4,3% in Friuli, il 3,8% in Trentino, il 6,6% in Emilia Romagna.

Sul secondo gradino per spettatori e sul terzo per share si è collocato il film di Rai1. La commedia Modalità aereo con Paolo Ruffini, Violante Placido, Lillo e Dino Abbrescia, ha ottenuto 3,375 milioni di spettatori e il 13,4%. Su Rai2 è andata malissimo un’altra signora della tv: la seconda puntata di Game of Games-Gioco Loco, con Simona Ventura alla conduzione è calata a 915 mila spettatori ed il 3,7%, facendo molto meno del film di Italia1 (Kong: Skull Island a 1,551 milioni e 6,1%), battuta pure per ascolti dalla Champions League senza italiane su Sky (il complesso delle partite a 975 mila spettatori ed il 3,6%)

In coda e tra gli outsider: Brindisi batte Purgatori, Matrimonio a prima vista fa meglio di Name that Tune e Accordi&Disaccordi

In prima serata, inoltre, c’era un inedito confronto dell’informazione tra Rete4 e La7. Sulla terza rete Mediaset, esordendo al posto di Barbara Palombelli con Zona Bianca, Giuseppe Brindisi ha raccolto 788mila spettatori ed il 3,8%, staccando Andrea Purgatori che tornava su tangentopoli e Raoul Gardini (Atlantide a 563mila e 3,1%)

Una maggiore concorrenzialità riguardava anche gli outsider. Dietro i migliori è spiccato il risultato della nuova puntata di Matrimonio a Prima vista su Real Time (700mila e 2,6%). Su Tv8 il battesimo di Name the Tune- Indovina la canzone, con Enrico Papi alla conduzione, ha portato a casa solo 499mila spettatori e il 2,1%, sotto le attese ma quanto basta per superare su Nove la puntata di Accordi & Disaccordi con Maria Rita Gismondo e Gianrico Carofiglio tra gli ospiti (a 457mila e 1,7% di share).

Le altre partite di giornata. Un posto al sole fa il botto e corre come Otto e mezzo

In access. Su Rai1 per i Soliti Ignoti 4,880 milioni di spettatori con il 17,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,455 milioni di spettatori con uno share del 16,1%. Su Italia1 CSI Miami 1,361 milioni di spettatori con il 5%. Su Rai3 Via dei matti è stato visto da 1,5 milioni di spettatori e il 5,7% e Un Posto al Sole a 1,9 milioni di spettatori e il 6,9%.

Inoltre, su La7 Otto e Mezzo ha riscosso 1,952 milioni e 7,1% di share. Mentre su Rete4 Stasera Italia, ha ottenuto 1,147 milioni e 4,3% e poi 992mila spettatori e 3,6% di share. Su Rai2, infine, più breve, Tg2 Post, ha avuto 1,036 milioni di spettatori e il 3,7% di share.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3 milioni e 17,2%, L’Eredità 4,391 milioni e 20,6%. Su Canale 5 Avanti il primo 2,465 milioni di spettatori con 14,4% di share e Avanti un altro 3,585 milioni di spettatori con il 17,2% di share. Su Rai3 TGR 3,178 milioni di spettatori con il 14,3%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 12,7% di share e Uno Mattina 18%; Storie Italiane 20,2% e 17,1%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 19% nella prima parte, nella seconda e 21% e 17,3% nel finale. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,7%. Su Rai3 Agorà 8% di share. Su La7 Omnibus 3,3%. A seguire Coffee Break 3,6%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 15%. Su Canale 5 Forum 17,9%. Su Rai2 I Fatti Vostri 5,7% nella prima parte e 7,9% nella seconda. Su Rai3 Elisir 6,1%. Su Rete4 Il Segreto 1,5% di share, La signora in giallo 4%. Su La7 L’Aria che Tira 6,2% e 5%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,6%; Il Paradiso delle Signore 17,9%, Vita in diretta 17,8%. Su Canale5 Beautiful 16,3%, Una Vita 15,7%, Uomini e Donne 21,5%, Amici 19%, l’Isola dei Famosi 18,3%, Daydreamer 17,1%, Pomeriggio Cinque 17,8%, 17,9%. Su Rai2 Ore 14 a 5,2% e Detto Fatto a 4,2%. Su Italia1 I Simpson 6,1%, 6% e 5,5%. Su Rai3 Aspettando Geo 6,7%, Geo 10,1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,4%. Su La7 Tagadà 4,1% e Tagadoc 1,6%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 8,9% e 8,4%. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 14,1%. Su Rai2 Restart 2,4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 9,7%. Su Italia1 Pressing Champions League 7,2%. Alle 20. Tg1 a 5,422 milioni e 21,7%; Tg5 a 4,324 milioni e 16,9%; e TgLa7 a 1,3 milioni e 5,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Svegliati amore mio)