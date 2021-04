Ascolti tv 21 aprile 2021: Raoul Bova riesce nell’impresa di battere Alberto Angela

Ascolti tv: la fiction di Canale5 debutta alla grande

Notizia importante nella serata televisiva di ieri: una fiction di Canale5 ha battuto Alberto Angela su Rai1. Il debutto di Buongiorno, mamma! con Raoul Bova, infatti, ha registrato il 17,95% di share media con 3,871 milioni di telespettatori. Si tratta del secondo miglior debutto di una fiction di Canale5 dopo L’Isola di Pietro nel 2017, con il 20%. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 10% e 2,2 milioni con la serie tv turca Daydreamer.

Dietro, come detto, si è piazzato il ritorno di Ulisse, il piacere della scoperta con la puntata dedicata a Le sette meraviglie della Roma Imperiale, condotta da Alberto Angela, che ha fatto il 14,95% con 3,388 milioni d’italiani collegati, con l’1,5% in meno rispetto alla media delle puntate autunnali. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 19,6% e 4,5 milioni con la replica de Il commissario Montalbano, l’episodio intitolato Salvo amato, Livia mia.

Terza posizione come sempre per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 10,64% e 2,388 milioni di contatti. Mercoledì scorso il programma di Federica Sciarelli aveva fatto il 12,8% e 2,8 milioni

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera prosegue con il film Tutta colpa dell’amore su Rai2 con il 4,09% e 1,010 milioni di spettatori, poi Segnali dal futuro su Italia1 con il 4,20% e 955 mila e Zona bianca su Rete4 con il 3,27% e 670 mila.

Si chiude con il game show Name That Tune – Indovina la canzone su Tv8 al 2,8% e 630 mila contatti, poi Atlantide su La7 con il 2,19% e 468 mila e il talk show Accordi&Disaccordi sul Nove con l’1,7% e 422 mila. Le partite di Serie A del turno infrasettimanale sui canali Sky Sport hanno registrato il 4% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 22,9%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 18%.

In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,8% e 485 mila, mentre Deal with It su Nove all’1,7% e 458 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Raoul Bova)