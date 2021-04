Ascolti tv 20 aprile digital e pay: Verona-Fiorentina al 2% su Sky. E poi il crollo ‘live’ della Super League fa l’1,4%. Safe fa il 3% su 20

Ascolti Tv tematiche grandi gruppi: altre Rai 6,8% nelle 24 ore e 6,9% in prima serata, altre Mediaset 7,6% e 8,4%.

Programmazione delle ammiraglie più fragile del solito, in prima serata, martedì 20 aprile, con Rai1 a 3 milioni e Canale 5 a 2,5 milioni. Su Sky c’era l’anticipo del turno infrasettimanale della Serie A,e Verona-Fiorentina ha conseguito 520mila spettatori ed il 2%. Subito prima e subito dopo il commento delle immagini del match di Serie A, il focus è stato sulla straordinaria vicenda della repentina apparizione, vita e morte della Super League. Il canale 200 ha viaggiato a 40 mila spettatori medi, con 1,5 milioni di copertura. Lo sport di Sky, mobilitando anche il direttore Federico Ferri, ha proposto un lungo speciale che ha raccontato in diretta il crollo repentino del progetto di Florentino Perez e Andrea Agnelli. La prima parte di Ore 23 sfruttando anche il post partita è arrivato 342mila spettatori e 1,8%. La Nightline nel suo complesso, più tardi, terminando dopo l’una di notte o quasi, ha conseguito circa 130 mila spettatori e l’1,4% di share. Altissima la permanenza di chi ha seguito l’escalation che ha portato alla sospensione del progetto (39 minuti).

Tra le digital free vince 20 sul format di RealTime e Rai4

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Sul 20 Safe ha ottenuto 777mila spettatori con il 3%. Su Real Time Primo Appuntamento raccoglie 656mila spettatori e il 2,5%. Su Rai4 12 Soldiers 530mila spettatori con il 2,3%. Sul Nove Innocenti bugie ha raccolto 474mila spettatori con il 2%. Su Iris Tom Horn 398mila e 1,6%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of 346mila spettatori con l’1,5%. Su Rai Movie Sulla Mia Pelle ha raccolto 337mila spettatori con l’1,3%. Su Rai Premium Dolce settembre a 319mila spettatori e 1,25%. Su Cine 34 Il Presidente a 175mila e 0,7%. Su La7d Downton Abbey 171mila spettatori con lo 0,8%. Su La5 L’Isola dei Famosi 146mila spettatori con lo 0,8%. Su TopCrime Deception 129mila spettatori con 0,5%. Su Italia2 Io sono tu a 48mila spettatori e 0,2%.

In access: vince Papi davanti a Corsi e Della Zorza

Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 481mila spettatori e 1,8%. Su Tv8 Guess my age 478mila spettatori con 1,8%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti a 426mila e 1,6%. In preserale. Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 297mila spettatori e 1,4%. Al mattino e mezzodì. Su Tv8 Ogni Mattina 51mila e 0,9%; Quattro Ristoranti ha raccolto 90mila spettatori con lo 0,9%.

Al pomeriggio. Su TV2000 il Rosario da Lourdes 629mila spettatori con il 4,9%. Su TV8 The Bounce back 191mila spettatori e 1,7%. Vite da Copertina 107mila spettatori con lo 0,9%. In seconda serata. Su Tv8 Mappe Criminali a 144mila e 1,4%. Su Nove Allarme Rosso a 121mila spettatori e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di SkySport24)