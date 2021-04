La Superlega del calcio in Tv vale 4 miliardi

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: secondo il “Financial Times”, la cifra per trasmettere le 200 partite a stagione è venuta fuori dalle negoziazioni esplorative partite già prima dell'annuncio con broadcaster e operatori streaming come Amazon, Facebook, Disney e Comcast, il gruppo proprietario di Sky.

Super League, diritti tv da 4 miliardi

ItaliaOggi, pagina 21, di Andrea Secchi.

Diritti televisivi per 4 miliardi di euro all’anno. Tanto potrebbero valere quelli della nuova SuperLeague annunciata domenica da 12 delle maggiori squadre europee fra le quali Milan, Inter e Juve. Si tratta di quasi il doppio dei ricavi dell’attuale Champions League, che superano i 2 miliardi di euro all’anno, il tutto suddiviso per le 20 squadre del torneo, in luogo delle 32 della Champions attuale che andrebbero a 36 con la nuova versione dal 2024 approvata proprio ieri. Ovviamente si tratta solo di ipotesi, in un momento in cui l’intero mondo del calcio europeo potrebbe subire un terremoto in seguito a questa mossa che, oltre alle tre squadre italiane, è stata decisa da Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham a cui si dovrebbero unire altri tre club, sempre in veste di membri fondatori fissi, e cinque squadre che entreranno di anno in anno nella competizione per meriti sportivi.

Presidente della Super League sarà Florentino Perez, presidente del Real Madrid, e vicepresidente Andrea Agnelli, presidente della Juventus. Secondo il Financial Times, quella dei 4 miliardi per trasmettere le 200 partite a stagione è la cifra venuta fuori dalle negoziazioni esplorative partite già prima dell’annuncio con broadcaster e operatori streaming come Amazon, Facebook, Disney e Comcast, il gruppo proprietario di Sky. Il livello superiore di richiesta sarebbe giustificato dall’elevato numero di partite in cui si scontrano grandi squadre europee, una dimensione non presente nella Champions, nella quale i big si sfidano generalmente nelle fasi finali del torneo i match durante la stagione si svolgono con squadre di diversa forza sportiva.

I conti della SuperLeague

La partenza finanziaria della Super Lega avverrebbe intanto con un prestito infrastrutturale da 3,25 miliardi di euro della JP Morgan, da restituire in 23 anni e assicurato dai futuri proventi dai diritti tv. Questo un lato della medaglia. Perché parallelamente ci potrebbe essere il calo del valore dei diritti televisivi delle altre competizioni, da Champions ed Europa League alle serie nazionali. Uefa e Figc, insieme con la Lega Serie A e le federazioni e leghe dei Paesi a cui appartengono le 12 squadre, hanno comunicato domenica che «ai dub in questione sarà vietato giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale, e ai loro giocatori potrebbe essere negata l’opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali».

Di qui il terremoto di cui si parla. Secondo Enzo Marasà, avvocato esperto in diritto antitrust, se entrambe le parti andassero fino in fondo e si aprissero contese in tribunale, la lotta sarebbe ardua: federazioni e Lega non possono impedire che imprese concorrenti come sono le squadre di calcio si accordino per realizzare una propria competizione. D’altro canto i 12 club sono le società più ricche e con maggiori investimenti e possono essere accusate di ledere i principi fondamentali dello sport con un accordo anticoncorrenziale. Senza le 12 squadre e le 3 che dovrebbero entrare, il valore dei diritti della Champions ed Europa League subirebbero una forte diminuzione. Per non parlare di quelli di una Serie A senza Milan, Inter e Juve (ipotesi altamente improbabile) che rappresentano la maggior parte dei tifosi italiani, con una quota che si aggira sul 70%.

(Nella foto la Juventus)