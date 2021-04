Ascolti tv 20 aprile 2021: spostata al martedì Serena Rossi vince, ma cala ancora

Ascolti tv: lo show di Rai1 vince con un buon margine sul film di Canale5

Traslocata dal venerdì sera al martedì, Canzone segreta su Rai1 vince la gara degli ascolti tv delle reti generaliste, registrando il 13,45% di share media con 3,029 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 21,3% e 5,2 milioni con la serie Leonardo, mentre venerdì lo show con Serena Rossi aveva fatto il 15,7% e 3,6 milioni

Seconda posizione per il film Il giorno più bello del mondo su Canale5 con l’11,47% e 2,499 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 15,9% e 4,2 milioni con la partita Paris Saint Germain-Bayern Monaco di Champions League.

Terza piazza per Le Iene Show su Italia1 con il 10,28% e 1,764 milioni di contatti. Martedì scorso lo stesso programma aveva fatto il 10,4% e 1,8 milioni.

Ascolti tv altre reti

Appena giù dal podio si piazza lo show Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano su Rai2 al 6,57% e 1,689 milioni di spettatori, poi il talk show diMartedì su La7 al 5,60% e 1,245 milioni e #Cartabianca su Rai3 al 5,29% e 1,154 milioni.

Si chiude con l’altro talk show Fuori dal coro su Rete4 al 6,06% e 1,117 milioni di contatti, poi il film Innocenti bugie su Nove al 2% e 474 mila e Italia’s Got Talent – Best of su Tv8 all’1,5% e 346 mila. Sui canali Sky Sport l’anticipo di Serie A ha registrato il 2% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 23,4%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 19,2%.

In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,8% e 478 mila, mentre Deal with It su Nove all’1,8% e 481 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Canzone segreta)