Ascolti tv analisi 20 aprile: Serena Rossi ‘ibrida’ batte Siani ma perde il derby campano. Giordano mette in fila Floris e Bianchina

Un po’ programma fresco ed un po’ di ‘the best of’. Ma è sufficiente, per "Stasera Canzoni Segrete", a battere la concorrenza di Il giorno più bello della mia vita. Savino e Marcuzzi battono Brignano. Tra i ‘talkers’, in sovrapposizione, eccitati dal video di Grillo e dalla Superleague, "Fuori dal coro" precede di poco "diMartedì" e "#Cartabianca".

Ascolti talk politici, in sovrapposizione: Giordano a 1,258 milioni e 5,71%; Floris a 1,244 milioni e 5,65%; Berlinguer 1,153 milioni e 5,29%

Il bilancio di Canzoni Segrete, prolungato al venerdì, e ieri proposto in forma ibrida anche al martedì su Rai1 (con qualche ospite fresco ed una parte con ‘il meglio di’) si può considerare dignitoso. La puntata di ieri – martedì 20 aprile – ha riscosso 3 milioni ed il 13,5%. Poco per l’ammiraglia pubblica, ma pretendere di più, francamente, da un programma che nelle intenzioni è basicamente emotivo e acchiappa lacrime, senza l’atmosfera garantita dalla presenza del pubblico, andava molto oltre le possibilità di un format già molto spremuto. La napoletana Serena Rossi ha avuto la meglio sulla commedia in prima tv diretta e interpretata dal compaesano Stefano Siani, che si è fermato a 2,5 milioni e l’11,5% di share su Canale 5 con Il giorno più bello della mia vita. Interessante l’esito del derby regionale: in Campania la Rossi ottiene 389mila spettatori ed il 17,4% di share, mentre Siani arriva a 525 mila spettatori con il 24,2%.

Alla fine non hanno approfittato troppo dei risultati molto contenuti delle ammiraglie Italia 1 e la seconda rete Rai. La seconda rete Mediaset, con Le Iene sempre più caratterizzate dagli scherzi, con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino alla conduzione, ha totalizzato 1,764 milioni di spettatori ed il 10,3% di share dopo l’apertura a 1,5 milioni e 5,6% (sette giorni prima il programma aveva avuto 1,890 milioni di spettatori ed il 10,4% di share). Mentre dall’altra parte della barricata, Un’ora sola vi vorrei, con Enrico Brignano protagonista non è cresciuto abbastanza: ha avuto 1,689 milioni di spettatori ed il 6,6% di share, mentre sette giorni prima era arrivato a 1,548 milioni di spettatori e il 5,8%. Tra i talk politici si è assistito ad un sostanziale mantenimento degli equilibri della settimana precedente ma con Bianca Berlinguer che si è riavvicinata ai competitor più diretti.

Su La7 DiMartedì, con Giovanni Floris che ha pure annunciato (poi smentite) le dimissioni di Andrea Agnelli, ha conseguito 1,245 milioni di spettatori ed il 5,6% con la coda del programma dopo le 24.00 a 338mila e 3,9% (1,192 milioni ed il 5,1% con la coda a 373mila sette giorni prima). Su Rete 4 Fuori dal coro, con Mario Giordano alla conduzione ed in campo con pochi ospiti e la propria agenda del tutto originale, ha raccolto 1,117 milioni di spettatori ed il 6,1% (1,069 milioni di spettatori ed il 5,5% sette giorni prima).Mentre su Rai Tre #Cartabianca, con Bianca Berlinguer alla conduzione e in cerca di rivincite, ha raccolto 1,154 milioni di spettatori ed il 5,3% (954mila ed il 4,2% di share sette giorni prima). Se si considera il periodo in cui i programmi sono andati in onda contemporaneamente, questo il bilancio: Giordano a 1,258 milioni e 5,71%; Floris a 1,244 milioni e 5,65%; Berlinguer 1,153 milioni e 5,29%

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4,940 milioni di spettatori con il 18,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,4 milioni di spettatori con uno share del 16,4%. Su Italia1 CSI 1,164 milioni di spettatori con il 4,4%. Su Rai3 Via dei matti 1,150 milioni di spettatori e 4,6%. Un posto al sole a 1,692 milioni e 6,3%. Su La7 Otto e Mezzo ha avuto 2,1 milioni e 7,9% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1,255 milioni di spettatori e 4,8% di share. Su Rai2 Tg2 Post 1,159 milioni di spettatori e 4,3% di share. Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3 milioni e 19,6%, L’Eredità 4,583 milioni e 23,4%. Su Canale 5 Avanti il primo 2,240 milioni di spettatori con il 15,5% di share e Avanti un altro 3,6 milioni di spettatori con il 19,2% di share. Su Rai3 TGR 3,1 milioni di spettatori con il 15,1%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina 18,5%, Storie Italiane 17,2% e 15,3%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 18,2% nella prima parte, 18% nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,1%. Su Rai3 Agorà 9% di share; Mi Manda RaiTre al 6,7%. Su La7 Omnibus 3,9%, Coffee Break 3,8%. A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,5%. Su Canale 5 Forum 17,9%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,7% nella prima parte e 8,5% nella seconda. Su Rai3 Elisir 6,9%, Quante Storie 6,4%. Su Rete4 Il Segreto 1,65% di share e La Signora in Giallo 4,5%. Su La7 L’Aria che Tira 5,9% e 4,64%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 13,8% e Il Paradiso delle Signore 18,7%. La Vita in Diretta 17,3% (presentazione 16,9%). Su Canale5 Beautiful 16,1%, Una Vita 16,5%, Uomini e Donne 21,7%, Amici di Maria De Filippi 20,1%, Isola dei famosi 20,1%, Daydreamer 18,4%, Pomeriggio Cinque 16,5% e 16,2%. Su Rai 2 Ore 14 4,7%, Detto Fatto 4,5% di share. Su Italia1 I Simpson 5,3% nel primo episodio e 5,7% nel secondo e 4,9%. Su Rai3 Geo 7,5% e 10,7% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6%. Su La7 Tagadà 3,7% e Tagadoc 1,4%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 10,1% di share. Su Canale 5 X-Style 5,7%. Su Rai2 Fuori Tema 3,6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 5,8%. Su Italia 1 Ap Bio 11% e 10,2%. Su Rai2 Una pezza di Lundini 3%. Alle 20.00. Tg1 a 5,7 milioni e 23,9%; Tg5 a 5 milioni e 20,6%; e TgLa7 a 1,4 milioni e 5,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Il giorno più bello della mia vita)