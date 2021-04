Ascolti tv 8 aprile: Liotti cresce senza Ilary, Sky+Tv8 sul podio con la Roma. Del Debbio e Formigli sprintano, sparisce Parisella

Ascolti talk in sovrapposizione: tra le 21.35 e le 24.51 Del Debbio 1,110 milioni e 5,88%, Formigli 1,078 milioni e 5,72%

Ode alla Lux della famiglia Bernabei, in vendita, ma capace di rilanciare una storia che sembrava destinata a finire. Orfana di Terence Hill, uscito alla fine della terza stagione, ma sofferente anche per un certo naturale logoramento. L’anno scorso, su Rai1 Un passo dal cielo aveva raccolto alla seconda puntata solo 3,9 milioni di spettatori ed il 18,6%, prima di cominciare un percorso di complessivo recupero che aveva portato la serie a chiudere a 4,966 milioni ed il 22,3% con l’ultimo passaggio della quinta stagione. La sesta, intitolata I Guardiani, con Aurora Ruffino, Serena Iansiti e Giusi Buscemi entrate a rinnovare il cast in cui Daniele Liotti e Enrico Ianniello sono le presenze chiave più stabili, era partita la settimana scorsa a 5,154 milioni e il 22,5%. Ieri approfittando della pausa de L’Isola dei Famosi e della concorrenza più soft del nuovo passaggio di Cado dalle nubi (3 milioni circa e 12,4% su Canale5), il melò giallo e alpino è salito a 5,3 milioni ed il 22,6%, confermando tutti i propri punti di forza (forte sul target femminile e tra gli over 55, con una forte composizione centromeridionale in termini di preferenze territoriali).

Il bilancio è soddisfacente anche perché su Tv8 e Sky è andata in onda una bella partita di Europa League. I tifosi giallorossi, di solito inclini al cambio canale se le prestazioni e il risultato sportivo della squadra si deteriorano tra il primo ed il secondo tempo, ieri sono potuto rimanere sintonizzati fino alla fine: in chiaro Ajax-Roma, terminata con la vittoria capitolina per due a uno, ha avuto 1,483 milioni di spettatori e il 5,6% di share; inoltre su Sky l’incontro caratterizzato da una rete capolavoro di Ibanez ha avuto 600mila spettatori con il 2,2%.

Nella partita dei film stavolta la terza rete supera Italia 1

La settimana prima – senza Zalone sull’ammiraglia – la pellicola di Italia 1 aveva doppiato quella della terza rete Rai. Ieri le copse sono andate diversamente. Una giusta causa ha riscosso 1,467 milioni di spettatori ed il 5,8% per Rai3. Su Italia1 Trespass, con Nicola Cage e Nicole Kidman ha conquistato 1,353 milioni di spettatori con il 5,2%. Sulle prestazioni del calcio in chiaro e su quelle dei film hanno corso, se si considera la sovrapposizione, i due talk principali, arrivati quasi pari. Che la settimana scorsa erano arrivati sotto quota un milione e stavolta l’hanno superata, con Rete4 che ha sorpassato di misura La7.

Sopra quota un milione, molto vicini tra loro gli approfondimenti di Del Debbio (Palù, Galli e Corona) e Formigli (Zaia e Crisanti). Di nuovo sotto il 2% Francesca Parisella su Rai2

Su Rete4 Dritto e Rovescio ha puntato su Giorgio Palù, Massimo Galli, Licia Ronzulli, Maurizio Belpietro, Mario Giordano, Giuseppe Cruciani, Silvia Sardone, Gianluigi Paragone, Andrea Romano, Stefano Fassina, Gianfranco Librandi. Paolo Del Debbio ha dato tanto spazio nel finale a Mauro Corona, raccogliendo 1,1 milioni di spettatori e 5,9%.

Su La7 Piazzapulita ha ospitato tra gli altri Luca Zaia, Andrea Crisanti, Nicola Magrini, Guido Rasi, Annalisa Cuzzocrea, Barbara Serra, Beatrice Lorenzin, Giovanni Favia, Mario Calabresi, Peter Gomez, Fabio Picchi. Così Corrado Formigli ha avuto 1,068 milioni di spettatori e il 5,6%.

Su Rai2 infine, Anni Venti, con Francesca Parisella alla conduzione, tanti servizi e inviati, si è fermata a 453mila spettatori e 1,8%.

Sempre in tema approfondimenti, da registrare come Gruber doppi o quasi Palombelli e Moreno

Su La7 Otto e Mezzo con Marco Travaglio, Mariolina Sattanino, Alessandro Sallusti ha riscosso 2,080 milioni e 7,6% di share. Su Rete 4 Stasera Italia con Marcello Sorgi, Matteo Bassetti, Giampiero Mughini, Paolo Liguori ospiti di Barbara Palombelli, 1,220 milioni e 4,6% di share e poi 1,082 milioni e 3,8%. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Antonio Tajani, Gennaro Sangiuliano e Massimo Martinelli ha raccolto 938mila spettatori e il 3,4% di share.

Le altre partite di giornata. Mario Draghi al pomeriggio su Rai1, La7, Rete4

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 5,335 milioni e 19,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,267 milioni di spettatori con uno share del 15,5%. Su Italia1 CSI Miami 1,431 milioni di spettatori con il 5,3%. Su Rai3 Via dei Matti 1,852 milioni di spettatori e 7% e Un Posto al Sole 1,965 milioni di spettatori e 7,1%.

Nel preserale. Su Rai1 Tg1 Speciale, con la conferenza stampa di Mario Draghi, ha ottenuto 2,478 milioni e 15,5% e poi Eredità a 3,2 milioni di spettatori e 15,5%. Su Canale 5 Avanti il primo a 2,657 milioni di spettatori con il 16,9% di share e Avanti un altro 4,129 milioni di spettatori con il 21,1% di share. Su Rai3 il TGR 3,230 milioni di spettatori con il 15,1% di share. Su La7 – dalle 17.50 alle 19.53 – TG LA7 Speciale ha avuto 568mila spettatori e 3,6%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 11,9% di share e Uno Mattina 15,9%, Storie Italiane 17,1% e 16,2%. Su Canale5 Mattino Cinque 20,2% nella prima parte, 20,8% nella seconda. Su Rai2 Radio2 Social Club 4,9%. Su Rai3 Agorà 8,4% di share, Mi manda RaiTre 5,1%; su La7 Omnibus 3,8%. Coffee Break 4%.

Emanuele Bruno

