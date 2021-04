Ascolti tv 1 aprile: I Guardiani convince, ma è più anziano di Makary, Settembre, Ricciardi, Lobosco e non vola in Trentino. L’Isola tiene, sprint La7/Rete4

Il profilo de I Guardiani: un po’ sotto media in Lombardia (19,4%) ed Emilia Romagna (17,9%)

Nella collezione delle cartoline della fiction di produzione Rai, capace di rappresentare al meglio – solo a stare a questa stagione – la Sicilia orientale (Montalbano) e quella occidentale (Màkari), la Puglia di Lolita Lobosco, la Campania di Ricciardi e Mina Settembre, la Valle d‘Aosta di Schiavone, Un passo dal cielo svolge più che degnamente da molti anni il compito sussidiario di raccontare la bellezza delle montagne a nordovest e delle Dolomiti. Rispetto alle produzioni citate, nel mix complessivo, da edizione a edizione, rimane prevalente il (melo)dramma sulla commedia, ma ha finito per diventare – anche senza Terence Hill che ne aveva fondato il culto – un titolo sicuro del catalogo pubblico. Lux, oltre tutto, si perita ad ogni stagione di rinforzarne e attualizzarne il cast. Ieri – giovedì 1 aprile – su Rai1 Un passo dal cielo- I Guardiani, con Aurora Ruffino, Serena Iansiti e Giusi Buscemi entrate nella storia dove sono presenze stabili Daniele Liotti e Enrico Ianniello, ha riscosso 5,154 milioni e il 22,5% terminando quindici minuti o poco più prima della mezzanotte. Si tratta di un risultato molto buono se si considera che nel 2019, a settembre, in un contesto di bacino di pubblico meno ampio, la prima puntata della quinta edizione aveva riscosso 4,333 milioni ed il 21,2%.

I target de I Guardiani by Studio Frasi. Una fiction solida, femminile ma un po’ anziana. Al top in Umbria

Interessante l’analisi dei target de I Guardiani che si evince dai dati di Studio Frasi. La fiction con Daniele Liotti protagonista fa il 26,1% tra le donne ed il 18,2% tra gli uomini. Raccoglie buona parte del proprio seguito tra i 55-64 anni (25,3%) e, soprattutto, tra gli over 65 (31,2%). Funziona soprattutto tra chi ha un grado di scolarizzazione più basico (29,1%), mentre è abbastanza trasversale in termini di profilo socioeconomico.

Mentre per quello che riguarda il seguito sul territorio si riscontra: una forza sotto le attese in Trentino (14,1%), e particolarmente marcata, invece, in Umbria (33,7%), Basilicata (29,6%), Molise (29,2%), Marche (27,4%), Friuli (26,7%), Toscana (26,6%), Abruzzo (25,1%). Ma è importante che questo prodotto vada sopra media in Puglia (25, 4%), Campania (23,9%), Veneto (23,4%). Bilanciato con la media nazionale il pubblico convinto in Sicilia (22,45%), Sardegna (23%), Lazio (22%), Campania (21,9%). Sotto media, tra le regione popolose, Lombardia (19,4%), ma soprattutto Emilia Romagna (17,9%).

L’Isola non demorde

Il bilancio è soddisfacente anche perché dall’altra parte della barricata c’è un’edizione de L’Isola dei Famosi abbastanza solida. Ilary Blasi e gli autori continuano a spostare i morti di fama da una spiaggia all’altra, rendendo parziale il meccanismo delle eliminazioni. La puntata di ieri ha avuto 3,176 milioni di spettatori con il 18,1%; sette giorni prima era arrivata a 3,370 milioni e 19,3% di share. Contro il finale di Màkary, lunedì 29 marzo – aveva ottenuto 3,394 milioni di spettatori ed il 18,8%. Costante, comunque, al lunedì come al giovedì, il dominio notturno dell’adventure reality.

Nella partita dei film Italia1 doppia Rai3

Da registrare come una partita a parte l’abbiano giocato Italia 1 e la terza rete Rai, programmando dei film solo apparentemente in grado di generare lo stesso appeal. Su Italia1 Io sono vendetta, con John Travolta ha conquistato 1,825 milioni di spettatori con il 7,2% e ha doppiato Tutti i soldi del mondo (la storia del rapimento in Italia di Paul Getty terzo) che ha riscosso 923mila spettatori ed 3,9% per Rai3.

Sotto quota un milione, molto vicini tra loro gli approfondimenti di Formigli (Bonaccini) e Del Debbio (Salvini). Di nuovo sotto il 2% Francesca Parisella su Rai2

Su La7 Piazzapulita ha puntato soprattutto su Stefano Bonaccini, Carlo Calenda, Selvaggia Lucarelli, Antonella Viola, Guido Rasi, Nino Cartabellotta, Antonio Padellaro, Alessandra Sardoni, Stefano Massini, Bernabò Bocca, Beatrice Lorenzin, Antonio Caprarica, Pierluigi Lopalco. Così impostato il programma di Corrado Formigli ha avuto 985mila spettatori e il 5,1%.

Su Rete4 Dritto e Rovescio ha aperto con Matteo Salvini, dato spazio a Elsa Fornero, chiuso con Mauro Corona, schierando tra gli altri anche Giuseppe Cruciani, Claudia Fusani, Leopoldo Mastelloni, Maurizio Belpietro, Alessia Rotta, Massimiliano Salini. Così organizzato il programma di Paolo Del Debbio ha conseguito 934mila spettatori e il 4,9%.

Su Rai2 ad Anni Venti, la conduttrice Francesca Parisella ha puntato soprattutto sui tanti servizi e inviati, ma ha totalizzato solo 445mila spettatori e l’1,8%.

Sempre in tema approfondimenti, da registrare come in access Lilli Gruber doppi o quasi Barbara Palombelli e Manuela Moreno.

Su La7 Otto e Mezzo con Alessandro Sallusti, Massimo Galli, Simona Sala e Sabina Guzzanti ha riscosso 1,994 milioni e 7,8% di share. Su Rete 4 Stasera Italia con Maurizio Gasparri, Giovanni Tria, Chicco Testa, Maria Rita Gismondo, Roberto Mordacci ha conseguito 1,067 milioni e 4,3% di share. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Luca Richeldi, Caludio Durigon e Gerardo Villanacci ha raccolto 993mila spettatori e il 3,8% di share.

Le altre partite di giornata. Striscia più vicina ad Amadeus

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,688 milioni e 18,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,6 milioni di spettatori con uno share del 17,8%. Su Italia1 CSI Miami 1,346 milioni di spettatori con il 5,3%. Su Rai3 Via dei Matti 1,4 milioni di spettatori e 5,9% e Un Posto al Sole 1,8 milioni di spettatori e 7%.

Nel preserale. Su Rai1 L’Eredità, ha ottenuto 2,437 milioni e 17,9% e poi 4,1 milioni di spettatori e 22,8%. Su Canale 5 Avanti il primo a 1,983 milioni di spettatori con il 15,2% di share e Avanti un altro 3,3 milioni di spettatori con il 19,3% di share. Su Rai3 il TGR 3,040 milioni di spettatori con il 15,6% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 12,1% di share e Uno Mattina 15,4%, Storie Italiane 14,9% e 13,5%. Su Canale5 Mattino Cinque 16,4% nella prima parte, 17,2% nella seconda. Su Rai2 Radio2 Social Club 3,4%. Su Rai3 Agorà 8,1% di share, Mi manda RaiTre 4,7%; su La7 Omnibus 3,2%. Coffee Break 2,7%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,5%. Su Canale 5 Forum 15,4%. Su Rai2 I Fatti Vostri 5,3% e 7,4%. Su Rai3 Elisir 5,9%, Quante Storie 5,8%, Passato e Presente 4,1%. Su La7 L’Aria che Tira 3,9% e 3,4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Nel pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 12,6% e Il Paradiso delle signore 18,1%, La Vita in diretta 17,6%. Su Canale5 Beautiful 16,4%, Una Vita 17,1% di share mentre Uomini e donne 22,2%, Amici di Maria De Filippi 19,1%, L’Isola dei Famosi 19,7%, Daydreamer 17,9%, e Pomeriggio Cinque 16,2% e 15,3%. Su Rai 2 Ore 14 4,2%, Detto Fatto 4,1% di share. Su Rai3 Geo 6,6% e 9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6%. Su La7 Tagadà 3,1% e Tagadoc 1,2%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 9,68% di share. Su Canale5 Tg5 Notte 17,2%. Alle 20. Tg1 a 5,286 milioni e 23,6%; Tg5 a 4,492 milioni e 19,7%; TgLa7 a 1,245 milioni e 5,46%.

Emanuele Bruno

(Un momento de I Guardiani)