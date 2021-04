Ascolti tv 3 aprile digital e pay: su Sky Bologna-Inter a 1,1 milioni, Milan-Samp a 984mila. La MotoGP scalda Tv8 nel pomeriggio

Per le prove della MotoGp su Tv8 il 2,6%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Iris Duplicity 487mila e 1,92%. Sul Nove Revenant a 414mila e 1,8%. Su Cine 34 Bianco Rosso e Verdone 404mila e 1,6%. Su RaiMovie A qualcuno piace caldo 392mila e 1,6%.

Giornata sportiva caratterizzata dal calcio della Serie A, ma anche dalle Prove del Motomondiale (ieri in chiaro anche su Tv8) quella di sabato 3 aprile, con tutte le partite concentrate prima di Pasqua. Alla sera su Sky Bologna-Inter, vinta dai nerazzurri per uno a zero, con gol di Romelu Lukaku, ha avuto 1,110 milioni di spettatori ed il 4,3%. A cavallo dell’ora di pranzo il pareggio uno a uno di Milan-Sampdoria ha conseguito 984mila spettatori ed il 5,4%. Inoltre per Sassuolo-Roma 361mila spettatori ed il 2,4%, per Napoli-Crotone 303mila spettatori, e per il complesso dei match delle 15.00 1,4 milioni e 9,4%.

Tra le native digitali free. Vince Iris davanti a Nove

Su Iris Duplicity 487mila e 1,92%. Sul Nove Revenant a 414mila e 1,8%. Su Cine 34 Bianco Rosso e Verdone 404mila e 1,6%. Su RaiMovie A qualcuno piace caldo 392mila e 1,6%. Su Tv8 The Impossible è stato visto da 364mila spettatori con 1,4%. Su La5 Inga Lindstrom 348mila e 1,4%. Su Rai Premium I Guardiani a 315mila e 1,3%. Su 20 Pallottole cinesi 312mila e 1,23%. Su TopCrime Poirot 277mila e 1,1%. Su Rai4 Narcos 245mila e 1%. Su RealTime Vite al limite 217mila e 0,9%.

In access. Su Tv8 4Ristoranti ha avuto 448mila spettatori con 1,9%. Su Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha trovato 235mila spettatori e 1% di share.

Al pomeriggio. Su Tv8 le prove di Moto3 hanno avuto 260mila e 1,8% quelle di Moto2 286mila e 2%; quelle della MotoGp 455mila e 2,6.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Bologna-Inter)