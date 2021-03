Ascolti tv 24 marzo digital e pay: IGT chiude a 1,8 milioni. Real Time vince il derby di Discovery. In luce anche Francia-Ucraina su 20

In prima serata, tra le native digitali free: Su Tv8 Italia’s Got Talent 1,418milioni e 6,4% (e poi Scemi da matrimonio al 4%). Su RealTime Matrimonio a prima vista 648mila spettatori e 2,4%. Su Nove Accordi & Disaccordi 448mila e 1,7%. Sul 20 Francia-Ucraina 403mila e 1,5%.

Ascolti Tv gruppi: altre Rai 6,3% nell’intera giornata e 5,6% in prima serata; altre Mediaset 7,9% e 8,3%

Finale in crescendo per Italia’s Got Talent, che ieri è andato in onda con l’ultima puntata, senza Ludovica Comello (malata di Covid) alla conduzione e Enrico Papi a fare da sponda ai quattro giudici mercoledì 24 marzo. La trasmissione ha totalizzato 1,847 mililioni di spettatori con l’8,35% di share. Solo su TV8, la finale con Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Joe Bastianich e Frank Matano al tavolo, ha avuto 1,4 milioni di spettatori con il 6,43% di share, portando a casa ulteriori 418mila spettatori di flusso e l’1,92% su SkyUno. La gara ha incoronato campione Stefano Bronzato, giovane mago veneto ed ex modello.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: IGT precede Real Time e Nove

In prima serata. Su Tv8 Italia’s Got Talent ha avuto 1,418 milioni e il 6,4%. Su RealTime Matrimonio a prima vista ha avuto 648mila spettatori e 2,4%. Su Nove Accordi & Disaccordi è arrivato a 448mila spettatori e 1,7% di share. Sul 20 Francia-Ucraina ha raccolto 403mila spettatori e 1,5%. Su RaiMovie Fantastico via vai ha ottenuto 357mila spettatori con 1,35%. Su Iris Gangster Squad a 333mila spettatori e 1,32%. Su Rai4 Snowpiercer 326mila spettatori e 1,33%. Su Cine34 Ricchi ricchissimi… 322mila spettatori e 1,24%. Su TopCrime Law & Order 222mila spettatori e 0,8%. Su Rai Premium Altri tempi ha ottenuto 219mila spettatori e 0,85%. Su La5 The Royal saga a 139mila spettatori con lo 0,5%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 574mila e 2,1%. Su Nove Deal with it ha raccolto 559mila spettatori e 2%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti si 349mila spettatori e 1,3%.

Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 48mila e 0,8%; Ogni Mattina dopo Il Tg a 115mila e 0,7%. Nel pomeriggio. Su Tv8 Vite da copertina a 96mila e 0,8%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 317mila spettatori e 1,4%. Su Nove Little Big Italy ha raccolto 212mila spettatori e 1%.

In seconda serata. Su Tv8 la novità Scemi da matrimonio con Mitch e Gilberto Penza, in arte Gibba conduttori radiofonici di Radio 105, grazie alla complicità di uno degli sposi, provano a “rovinare” il rito a 316mila e 4%. Su Nove i Migliori Fratelli di Crozza ha conseguito 238mila spettatori e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il vincitore di Italia’s Got Talent)