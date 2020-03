La gravidanza secondo Lodovica Comello: arriva L’Asciugona in versione podcast

Il titolo - che in milanese indica una persona prolissa tendente alla logorrea, capace di “asciugare” l’interlocutore - raccoglie 10 podcast e altrettanti vodcast in cui Lodovica racconta ogni settimana i temi della gravidanza in maniera ironica.

Dall’11 marzo, Lodovica Comello racconta con piglio dissacrante l’avventura del diventare mamma.

Il titolo L’Asciugona – che in milanese indica una persona prolissa tendente alla logorrea, capace di “asciugare” l’interlocutore – raccoglie 10 podcast e altrettanti vodcast in cui Lodovica racconterà ogni settimana i temi legati alla gravidanza in maniera ironica. Contenuti originali che si dividono in tre fasi: infornamento, cottura e impiattamento (significa concepimento, gravidanza e nascita) attraverso le quali l’attrice e conduttrice friulana si addentrerà senza peli sulla lingua nel mondo della maternità.

Il parere di Lodovica Comello

«In questi mesi di dolce attesa sui miei canali social si è spontaneamente creato un dialogo molto bello con le altre mamme in dolce attesa – racconta Lodovica Comello – C’è un grande spirito di collaborazione e di comprensione tra donne che si trovano ad attraversare questa tappa magica. Ho voluto prendere spunto da questi aspetti ironici per raccontare la mia esperienza di questi nove mesi. Spero che questi brevi racconti possano tenere compagnia e portare un sorriso a chi ci sta passando, a chi ne è già uscito ma ha voglia di ricordarsi certe sensazioni e a chi in generale vorrà ascoltarli per curiosità».

La distribuzione dei contenuti è settimanale e avviene attraverso una multipiattaforma che coinvolge i principali canali digitali di distribuzione di podcast: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, Overcast, Pocket Casts, Podcast Addict, Stitcher. Ma non solo: la versione vodcast del racconto è veicolata attraverso i social e youtube di Lodovica Comello (oltre 2 milioni di seguaci), aumentando il bacino di utenza del contenuto.

(nella foto Lodovica Comello)