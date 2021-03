Ascolti tv analisi 24 marzo: Miracolo a Cologno, la fiction di Canale5 con Ferilli batte Rai1, Schiavone e Sciarelli. E Costanzo con Meloni stacca Vespa

Svegliati amore mio precede il film familiare di Rai1, Marco Giallini, Chi l’ha visto? e la finale di Italia’s Got Talent (vicina a 1,9 milioni sommando free e pay). Grande equilibrio anche in coda. Per Palombelli risulta scarso l’effetto Salvini e viene raggiunta da Purgatori con Harry & Meghan. In seconda serata Meloni e Zorzi accendono il Costanzo Show.

Una vittoria importante – mercoledì 24 marzio – per Canale5, perché inverte un trend che sembrava miracoloso riuscire a correggere. La prima puntata della fiction di produzione Svegliati amore mio, con Sabrina Ferilli, Ettore Bassi, Francesco Arca protagonisti, ha riscosso 3,8 milioni di spettatori e 16,1% di share vincendo la serata e facendo meglio dei lanci consimili di Mediaset. Non dovrebbe essere troppo complicato per la storia tratta da fatti realmente accaduti e raccontati in tre puntate da Simona Izzo e Ricky Tognazzi mantenere il livello discreto raggiunto. Ieri Ferilli ha battuto una concorrenza complicata. Su Rai1, infatti, ha fatto il suo dovere la pellicola in prima tv Mia e il leone bianco (a 3,630 milioni e 14,5%), scelta family di Viale Mazzini per consentire anche a Rai2 di dare il meglio con Rocco Schiavone4 (confermatosi a 2,570 milioni e 10,3% con il secondo e ultimo episodio stagionale). Il tutto in un contesto in cui Chi l’ha visto? sulla terza rete è rimasto a 2,3 milioni ed il 10%, portando ad una quota complessiva soddisfacente il bilancio Rai.

Chiude bene Italia’s Got Talent su Tv8 e SkyUno. Crolla Palombelli (con Salvini), con Rete4 che cede il suo pubblico alla Ferilli ed è raggiunta da Atlantide

In prima serata, inoltre la concorrenzialità chiamava in causa anche gli outsider.Dietro i primissimi è spiccato il risultato della finale su Tv8 e Sky di Italia’s Got Talent. Il people show ha riscosso 1,4 milioni e il 6,4% in chiaro, portando a casa ulteriori 418mila spettatori di flusso e l’1,92% su SkyUno, per un totale complessivo di oltre 1,8 milioni di spettatori e 8,3% di share. Dietro è arrivato l’action di Italia 1 con Tom Cruise (Barry Seal, a 1,3 milioni ed il 5,4%), mentre sono arrivate molto vicine tutte le altre proposte che frammentavano in maniera appealing l’offerta. Su Rete4 Stasera Italia Speciale, con Barbara Palombelli che ha aperto con Matteo Salvini, ha avuto solo 671mila spettatori e il 2,9% di share. Su La7 Atlantide versione Meghan e Diana: Una Corona sotto accusa, ha totalizzato appena un punto meno (654mila spettatori e il 2,8%). Quasi appaiata è arrivata pure la prima delle due proposte Discovery: su RealTime Matrimonio a prima vista a quota 648mila e 2,43% di share; mentre su Nove Accordi & Disaccordi, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio, e con Massimo Galli e Andrea Crisanti tra gli ospiti, si è fermato a 448mila spettatori e 1,7% di share.

Le altre partite di giornata. Amadeus e Insinna vincono, cresce Bonolis. Day time Canale 5 in evidenza

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,5 milioni e 19,7% di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,587 milioni di spettatori con uno share del 16,4%. Su Italia1 CSI Miami 1,490 milioni di spettatori con il 5,4%. Su Rai3 Via dei matti è stato visto da 1,445 milioni di spettatori e il 5,4% e Un Posto al Sole a 1,964 milioni di spettatori e il 7%.

Inoltre, su La7 Otto e Mezzo ha riscosso 2,164 milioni e 7,8% di share. Mentre su Rete4 la versione ordinaria di Stasera Italia, ha ottenuto 1,245 milioni e 4,6% e poi 1,056 milioni di spettatori e 3,8% di share. Su Rai2, infine, più breve, Tg2 Post, ha avuto 1,137 milioni di spettatori e il 4,1% di share.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,347 milioni e 19,4%, L’Eredità 5,048 milioni e 23,1%. Su Canale 5 Avanti il primo 2,749 milioni di spettatori con 16,7% di share e Avanti un altro 4,244 milioni di spettatori con il 20% di share. Su Rai3 TGR 3,433 milioni di spettatori con il 15%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 14,2% di share e Uno Mattina 17,8%; Storie Italiane 13,8% e 14,9%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 16,3% nella prima parte, nella seconda e 17,2% e 15,7% nel finale. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,9%. Su Rai3 Agorà 8,4% di share. Su La7 Omnibus 3,9% e 3,2%. A seguire Coffee Break 3,8%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 16,2%. Su Canale 5 Forum 17,8%. Su Rai2 I Fatti Vostri 7,2% nella prima parte e 6,8% nella seconda, inframezzate da Rai Parlamento Speciale. Su Rete4 Il Segreto 1,2% di share, La signora in giallo 3,9%. Su La7 L’Aria che Tira 5,5% e 3,9%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,3%; Il Paradiso delle Signore 17,4%, Vita in diretta 16,1%. Su Canale5 Beautiful 17,2%, Una Vita 18,1%, Uomini e Donne 25%, Amici 20,9%, Daydreamer 20%, Pomeriggio Cinque 16,7%, 15,5%. Su Rai2 Ore 14 a 3,9% e Detto Fatto a 4,5%, Italia-Repubblica ceca U21 4,9%. Su Italia1 I Simpson 5,7%, 6% e 5,3%. Su Rai3 Aspettando Geo 6,7%, Geo 11,6%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,1%. Su La7 Tagadà 3,4% e Tagadoc 1,5%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 8,6%. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show con Giorgia Meloni 14,4%. Su Rai2 Restart 4,4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 8,5%. Su Italia1 Full Metal Jacket 6,1%. Alle 20.00. Tg1 a 6,297 milioni e 24,8%; Tg5 a 5,015 milioni e 19,5%; e TgLa7 a 1,5 milioni e 5,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del Maurizio Costanzo Show)