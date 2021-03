Ascolti tv 24 marzo 2021: Sabrina Ferilli batte Rai1, poi Rocco Schiavone

Ascolti tv: la fiction di Canale5 vince la serata

Finalmente Canale5 ha vinto una gara di prima serata in settimana e senza calcio. L’impresa ha la firma di Sabrina Ferilli, protagonista della nuova fiction Svegliati amore mio, che ieri sera ha registrato il 16,1% di share media con 3,630 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la rete ammiraglia Mediaset aveva raccolto l’11,2% e 2,6 milioni con la replica del film Sole a catinelle di Checco Zalone.

Seconda posizione, molto vicina, Rai1 con il film Mia e il leone bianco al 14,5% e 3,630 milioni d’italiani collegati. Sette giorni la stessa rete aveva portato a casa il 18,1% e 4,2 milioni con il film premio Oscar Green Book.

Medaglia di bronzo per la serie tv Rocco Schiavone su Rai2 al 10,3% e 2,570 milioni di contatti. Mercoledì scorso la fiction con Marco Giallini aveva fatto il 10,9% e 2,7 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio Chi l’ha visto? su Rai3 con il 10% e 2,291 milioni di spettatori, poi la finale di Italia’s Got Talent su Tv8 al 6,4% e 1,405 milioni (8,35% e 1,8 milioni sommando SkyUno) e il film Barry Seal – Una storia americana su Italia1 con il 5,4% e 1,328 milioni.

Chiudono la classifica il talk show Stasera Italia Speciale su Rete4 al 2,9% e 671 mila contatti, poi Atlantide – Meghan e Diana, una corona sotto accusa su La7 al 2,8% e 654 mila e il talk show Accordi&Disaccordi sul Nove all’1,7% e 448 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,1% di share media, mentre Avanti un altro su Canale5 al 20%.

In access prime time Guess my age su Tv8 al 2,1% e 573 mila, poi Deal with it su Nove al 2% e 559 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Svegliati amore mio)