Ascolti tv 22 marzo analisi: Gioè prima (finale al 30%) e poi Ilary (fine al 35%) in vetta. Màkari fa meno di Lobosco, come Settembre. Merita conferma

Ascolti tv: vince netto la fiction Palomar ambientata nel trapanese, ma poi, quando finisce Gioè, Blasi cresce molto e domina ampiamente fino a tarda notte. Nel periodo in sovrapposizione oltre tre punti di vantaggio per Rai1

Le avventure di Saverio, Suleima e Peppe Piccionello sono leggere, anzi leggerissime. Ma Màkari ieri lunedì 22 marzo alla terza prova su Rai1 con 6,4 milioni ed il 26,5% ha fatto addirittura meglio che alla seconda (6,2 milioni e 26%, dopo il battesimo con ben 6,750 milioni di spettatori ed il 28,1%). E la media del prodotto siculo by Palomar pare oramai assestarsi appena sotto, ma non troppo, quella più alta e vicina ai 7 milioni del ‘barese’ e a questo punto irraggiungibile Le Indagini di Lolita Lobosco. A Gioè, infatti, manca solo il quarto episodio, ma non c’è dubbio – dicono i meter – che meriterebbe la seconda stagione, nonostante la ingenuità delle dinamiche crime delle storie scritte da Gaetano Savatteri.

Anche ieri Claudio Gioè (Saverio Lamanna, nella storia affiancato da Suleima/Ester Pantano e Piccionello/ Domenico Centamore, e con un super Tuccio Musumeci nella parte del padre) ha dovuto affrontare L’Isola dei famosi su Canale 5. Il reality ha proposto l’arrivo di Elettra Lamborghini guarita dal covid come terza opinionista (con Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi) e l’eliminazione di Akash. Massimiliano Rosolino ha gestito le prove di Burinos e Rafinados (con una serratissima sfida tra Vera Gemma e Daniela Martani ed un’altra tra Elisa Isoardi e Valentina tra i momenti clou), mentre Ilary Blasi ha spifferato per sbaglio ai famosi l’esistenza di Parasite Island, terza spiaggia del gioco. Al battesimo l’Isola era andata molto forte, raggiungendo quota 3,6 milioni ed il 21,7%; alla seconda puntata era arrivata però a 3,047 milioni ed il 17,9% al giovedì, mentre ieri nella sua collocazione più naturale ha conseguito 3,4 milioni ed il 19,8%, in flessione rispetto al lancio, ma dimostrando di poter costruire un bacino solido e ampio di fedeli.

Nella sfida dell’informazione, Iacona con l’inchiesta sulle armi batte attualità politica e Gaddo della Gherardesca ospite di Porro su Rete4, con La7 che vira su un film cult e va sotto il 2%

Interessante è stata la sfida dell’informazione, che annoverava come nelle ultime settimane format diversi. Su Rai Tre Presa Diretta, con Riccardo Iacona impegnato a raccontare come funziona l’industria delle armi, ha avuto 1,1 milioni ed il 4,3%. Su Rete 4 Quarta Repubblica, con Nicola Porro concentrato su vaccini ed economia (tra gli ospiti Giuseppe Remuzzi, Guido Rasi, Pierpaolo Sileri, Antonio Tajani, Claudio Durigon, Edoardo Rixi, Emiliana Alessandrucci, Augusto Minzolini, Stefano Cappellini, Piero Sansonetti, Fabio Pavesi, suor Anna Monia Alfieri e Gaddo della Gherardesca), è arrivato a 938mila spettatori e il 4,5% di share. Una partita a parte, infine, l’hanno fatta Italia 1 (Red2, con Bruce Willis a 1,590 milioni di spettatori e 6,5%) e Rai2 (il docufilm su Manfredi, Uno Nessuno Cento Nino, a 1,1 milioni di spettatori e 4,3%) e il film cult de La7 (Donnie Brasco, atterrato a soli 398mila e 1,7%).

Le altre partite di giornata. Amadeus stravince e fa un picco da 7,7 milioni.

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,728 milioni di spettatori e 20,3%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,9 milioni di spettatori con il 17,4%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,438 milioni di spettatori con il 5,1%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 1,346 milioni di spettatori e 5% e Un Posto al Sole 1,8 milioni di spettatori e 6,3%. Su La7 Otto e Mezzo 2,140 milioni di spettatori e 7,6%. Su Rete4 Stasera Italia 1,220 milioni e 4,35%. Su Rai2 Tg2 Post 969mila spettatori e 3,4%.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,5 milioni di spettatori e 19,8%, L’Eredità 5,372 milioni di spettatori e 24,1%. Su Canale5 Avanti il primo 2,728 milioni di spettatori e 15,9%, Avanti un altro 4,227 milioni di spettatori con il 19,6%. Su Rai3 il TGR 3,581 milioni di spettatori e 15,4%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 16,9%; Storie Italiane 16,2% e 15% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 17,1%, 17,4%, e 15,2%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 3,7%. Su Rai3 Agorà 8,3% di share, Mi Manda RaiTre 6,1%. Su La7 Omnibus 3,7%, Coffee Break 4,4%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 14,1%. Su Canale 5 Forum 16,7%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,9% e 8,2%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,8%. Su Rai3 Elisir 6,9%, Quante Storie 5,5%. Su Rete4 Il Segreto 1,5% di share, La Signora in Giallo 4,1%. Su La7 L’Aria che Tira 4,9% e 4,1%.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 12,7%, Il paradiso delle signore 18% e Vita in diretta 17,2% di share. Su Canale5 Beautiful 17,5%, Una Vita 18,4%, Uomini e donne 24,1%, Amici 21,2%, l’Isola dei famosi 20,8%; Daydreamer 19,7%, Pomeriggio Cinque 17,2% e 16%. Su Rai 2 Ore 14 3,5%; Detto fatto 4,5%. Su Rai3 Geo 8,2% e 11%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,4%. Su La7 Tagadà 3,4% e Tagadoc 1,4%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 11,4%. Su Canale 5 il Tg5 18,8%. Su Rai2 Ve ne siete mai accorti? 2,6%. Su Rai 3 Che ci faccio qui 5,1%. Su Italia1 Tiki Taka 6,8% di share.

Alle 20.00: Tg1 6,483 milioni e 25%, Tg5 5,133 milioni e 19,6%; TgLa7 a 1,660 milioni e 6,3%.

