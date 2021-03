Ascolti tv 22 marzo 2021: Màkari 3 milioni sopra all’Isola dei Famosi, che però cresce rispetto a giovedì

Ascolti tv: la fiction di Rai1 batte l’adventure reality di Canale5

La fiction di Rai1 perde 400 mila spettatori rispetto a sette giorni fa, ma comunque vince agilmente la sfida con la concorrenza con un margine di quasi 3 milioni. Màkari, infatti, ha registrato il 26,5% di share media con 6,389 milioni di telespettatori, mentre settimana scorsa al debutto aveva raccolto il 28,08% e 6,7 milioni.

Seconda posizione per L’Isola dei Famosi su Canale5 con il 19,8% e 3,427 milioni d’italiani collegati. Lunedì scorso l’adventure reality condotto da Ilary Blasi aveva portato a casa all’esordio il 21,68% e 3,6 milioni, mentre nella puntata del giovedì aveva fatto il 17,9% e 3 milioni.

Medaglia di bronzo per il film Red 2 su Italia1 con il 6,5% e 1,590 milioni di contatti. Sette giorni fa la stessa rete aveva fatto il 5,82% e 1,4 milioni con Red.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio si piazza Presa diretta su Rai3 con il 4,4% e 1,122 milioni di spettatori, poi Uno, Nessuno, Cento Nino su Rai2 con il 4,3% e 1,113 milioni e il talk show Quarta Repubblica su Rete4 con il 4,5% e 938 mila.

Si chiude con Alessandro Borghese 4 Ristoranti su Tv8 con il 2,2% e 578 mila contatti, poi il film Donnie Brasco su La7 con l’1,7% e 398 mila e The Rock su Nove all’1,6% e 358 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 24,2% di share media, mentre Avanti un altro su Canale5 al 19,6%.

In access prime time Guess my age su Tv8 al 1,9% e 539 mila, poi Deal with it su Nove al 1,99% e 555 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Màkari)