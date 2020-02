Luisa Ranieri: Dopo Carmela interpreterò il vicequestore Lolita Lobosco. Ma non farò concorrenza a Montalbano

Torna dopo la prima stagione la saga dei Rizzo, la famiglia di siciliani emigrati in America, con a capo donna Carmela, interpretata dalla Ranieri. Nel cast anche Francesco Arca, Thomas Trabacchi e Miriam Dalmazio.

In questa seconda stagione de La vita promessa, la serie in onda da domenica su Raiuno, diretta da Ricky Tognazzi, prodotta da Raifiction con Picomedia e Max Gusberti, ambientata tra gli anni ’30 e ’40, Carmela (Luisa Ranieri) si troverà a combattere ancora per la sua famiglia e per i suoi figli, in una Little Italy newyorkese dove la mafia agisce sullo sfondo della più grande crisi economica della storia. E’ la prima volta che Ricky Tognazzi accetta di dirigere un sequel, sceneggiato da Franco Bernini, Simona Izzo, Franco Marotta e Laura Toscano.

«Una volta un sequel era una sorta di “diminutio” oggi significa invece gradimento. L’idea di riaffrontare questa storia mi ha attratto subito – ammette il regista – Non abbiamo avuto paura di certi toni, viviamo in epoca di minimalismo e di cose non dette qui invece gli abbiamo dato dentro. Non abbiamo avuto paura del melò, lo abbiamo però raccontato con gusto e garbo, ci abbiamo messo i colori forti».

Luisa Ranieri all’inizio aveva qualche dubbio. «Quando mi hanno mandato il copione della prima serie ho impiegato un mese solo per aprirlo, ero molto indecisa perché non volevo fare la serialità – confessa – Poi ho cominciato a leggere la sceneggiatura, l’ho finita in un attimo e ho scelto di farla. Non volevo fare la seconda serie, non riuscivo a immaginare eventuali risvolti interessanti per il mio personaggio, ma ho lasciato ancora una volta la porta aperta alla lettura, così ho ridetto sì».

Dopo questa fiction l’attrice vestirà i panni del vicequestore Lolita Lobosco, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, in una nuova serie per Raiuno, dove il direttore Stefano Coletta la vorrebbe anche alla conduzione di uno show di prima serata, insieme al marito Luca Zingaretti. «Direi che per ora è meglio di no, poi mai dire mai», sorride l’attrice che in questa intervista a TvZoom, promette che la sua Lolita non farà concorrenza al commissario Montalbano.

GUARDA LA VIDEO INTERVISTA



Tiziana Leone

(Nella foto Luisa Ranieri)