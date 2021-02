Ascolti tv 24 febbraio digital e pay: Italia’s Got Talent batte la Champions League. Papi e Corsi al fotofinish

Su SkyUno per IGT 298mila spettatori di flusso e 1,3%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Tv8 IGT 1,319 mln e 5,6%. Sul Nove Accordi e Disaccordi 506mila e 2%. Sul 20 Rush Hour 3 – Missione Parigi 382mila e 1,5%.

Ascolti Tv ulteriori dei grandi gruppi: altre Rai 6,4% nell’intera giornata e 5,6% in prima serata; altre Mediaset 8,7% e 8,7%. Champions Pay al 5,8%

Il calcio ma anche l’intrattenimento in pista ieri sera – mercoledì 24 febbraio – per mobilitare gli abbonati di Sky. Con un mix pay + free nel caso dello show di produzione. Su Tv8 Italia’s Got Talent è arrivato a 1,3 milioni di spettatori e il 5,6% di share. Sette giorni prima trasmesso in chiaro il programma con Ludovica Comello alla conduzione e Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Joe Bastainich e Frank Matano in giuria, aveva avuto 1,5 milioni di spettatori e il 6,6% sette giorni prima. Ma comunque se si considera pure l’apporto di SkyUno il bilancio del people show di ieri sale a 1,7 milioni ed il 6,8%.

Su Sky, inoltre, Atalanta-Real Madrid di Champions League, vinta per uno a zero dagli ospiti, ma con i bergamaschi in dieci dal minuto diciotto del primo tempo, ha riscosso 1,332 milioni di spettatori e il 5,1% di share (1,356 milioni e 5,2% al netto dell’intervallo). Se si considera il complesso delle partite in onda alle 21.00, con Borussia M. – Manchester City e Diretta Gol nel computo – il bilancio sale 1,542 milioni e 5,8% (sette giorni prima la sola Porto-Juventus, terminata due a uno per i padroni di casa, aveva avuto ben 1,874 milioni ed il 7,3%).

Tra le native digitali free in prima serata vince Tv8 col people show

In prima serata. Su Tv8 Italia’s Got Talent a 1,318 milioni di spettatori e 5,6%. Sul Nove Accordi & Disaccordi a 506mila spettatori con il 2% con Pierluigi Bersani e Massimo Galli ospiti di Andrea Scanzi e Luca Sommi. Sul 20 Rush Hour 3 – Missione Parigi è stato seguito da 382mila spettatori con l’1,5%. Su RaiPremium Atelier Fontana – Le Sorelle della Moda 370mila e 1,6%. Su Rai4 Man in dark è stato scelto da 347mila spettatori con l’1,35%. Su Top Crime per Law & Order 316mila e 1,2%.

Su La5 #Scrivimi ancora a 304mila spettatori e 1,19%. Su RaiMovie Allacciate le cinture a 298mila spettatori e 1,16%. Su Iris Arancia Meccanica è stato visto da 258mila spettatori e 1,13%. Su Real Time Vite al limite a 240mila e 0,96%. Su Cine34 per Figli delle stelle 207mila spettatori e 0,82%. Su Italia2 Il re scorpione ha totalizzato 108mila spettatori e 0,43%.

Le altre partite di giornata: Papi sprinta su Corsi

Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina a 27mila e 0,5% e Ogni mattina dopo il tg a 84mila e 0,6%. Al pomeriggio. Su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 152mila spettatori con 1,2%. In preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia a 286mila e 1,2%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 274mila spettatori con 1,3%.

In access. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 543mila spettatori con 2%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 539mila spettatori con 2%. In seconda serata. Su Nove Migliori fratelli di Crozza 297mila e 1,8%. Su Tv8 Piacere Maisano 295mila e 2,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il i giudici di Italia’s Got Talent)