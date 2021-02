Ascolti tv analisi 17 febbraio: sul podio Amadeus, Sciarelli e la Juve su Sky. Male Canale5 e Vespa25, vola IGT, in coda la politica

Vince I Soliti Ignoti, poi l’anniversario di Porta a Porta non brilla. Seconda posizione per Chi l’ha visto?, con la Champions League pay che batte la fiction in replica della Ferilli. Italia’s Got Talent free + pay supera Italia1. Male tutti gli approfondimenti.

Ascolti tv, il fenomeno di serata è Italia’s Got Talent a quasi 1,9 milioni free + pay nonostante la Juve in onda sempre su Sky

Per tutta la giornata o quasi – mercoledì 17 febbraio – la politica è stata protagonista, con Mario Draghi a raccogliere a tarda ora il voto di fiducia largamente positivo del Senato. In prime time però, gli ascolti non hanno premiato le reti che hanno seguito i lavori in Parlamento. A dominare la scena, nella prima parte, è stata Rai1. Ha funzionato fino alle 22.22 la puntata extralarge de I Soliti Ignoti con Alba Parietti ospite di Amadeus, che ha ottenuto 4,3 milioni e 16%. Quindi l’anniversario di Porta a Porta, con Milly Carlucci e Giovanni Allevi coinvolti a vario titolo nel valzer d’apertura inscenato da Bruno Vespa, si è fermato a quota 1 milione ed 8,4%. Sul secondo gradino del podio, ma passando ad un certo punto in testa, si è quindi collocata Rai 3: Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli alla conduzione e il caso di Cassibile in evoluzione in primo piano, ha ottenuto 2,4 milioni di spettatori e l’11,1%.

Sul terzo gradino del podio si è collocata la Champions League su Sky, complessivamente a 2,1 milioni e l’8,1%; Porto-Juventus, terminata due a uno per lusitani, ha avuto 1,874 milioni di spettatori e il 7,3%.

La pay ha battuto Canale 5, al risparmio con la replica di L’Amore strappato, con Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro, ieri a 1,8 milioni di spettatori e 8,6% di share.

Altra partita da decodifica, quella di Italia’s Got Talent contro Cologno



Sulla seconda rete Mediaset il film Jason Bourne, con Alicia Vikander e Matt Damon, ha raccolto 1,560 milioni di spettatori e il 6,8% di share. Appena dietro è arrivata Tv8, che con Italia’s Got Talent è cresciuta fino a 1,5 milioni e 6,6% (a 1,372 milioni di spettatori e 5,8% sette giorni prima). Il people show però batte il film e anche la Ferilli (per ascolti) se si considera anche il pubblico dell’emissione su SkyUno (totale 1,892 milioni e 7,8%).

Male tutti i programmi di approfondimento: e Rai Parlamento batte Palombelli e Purgatori. Lontani Scanzi e Sommi con Casalino

Su Rai2 lo speciale Rai Parlamento, con la cronaca della votazione al Senato, ha riscosso 794mila spettatori e il 3,2%.

Su Rete4 Stasera Italia Speciale, con Barbara Palombelli alla conduzione e Gianrico Carofiglio, Augusto Minzolini, Giulio Tremonti, Tommaso Labate, Nino Cartabellotta, Maria Giovanna Maglie, Sebastiano Barisoni, Danilo Toninelli, Sabrina Scampini, Ignazio La Russa, Licia Ronzulli, Davide Faraone tra gli ospiti, ha conseguito 652milaspettatori e il 2,9%.

Su La7 Atlantide-Un pianeta da vaccinare, con Andrea Purgatori alla guida, tra gli ospiti Massimo Galli, Antonio Ragusa, Guido Maria Brera, il documentario Fukushima: A Nuclear Story tra gli ingredienti e qualche collegamento in diretta col Senato, ha riscosso 636mila spettatori e 2,8%. Su Nove, infine, Accordi & Disaccordi con Rocco Casalino e Alessandro Sallusti tra gli ospiti di Andrea Scanzi e Luca Sommi, ha conseguito 457mila spettatori e l’1,8% di share.

Le altre partite di giornata. Bene Insinna, Merlino, Il Paradiso delle Signore, Uomini e donne

In access. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,1 milioni di spettatori con uno share del 15,1%. Su Italia1 CSI Miami 1,282 milioni di spettatori con il 4,7%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1,054 milioni di spettatori e 4,1%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,370 milioni e 19,3%, L’Eredità 5,027 milioni e 23,5%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,456 milioni di spettatori con 14,6% di share e Caduta Libera 3,8 milioni di spettatori con il 18,3% di share. Su Rai3 TGR 3,6 milioni di spettatori con il 16,1%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 12,8% di share e Uno Mattina 18,6%; Storie Italiane 12,7%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 15,4% nella prima parte, nella seconda e 14,4%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,9%. Su Rai3 Agorà 8,3% di share; Mi Manda RaiTre al 3,7%. Su La7 Omnibus 4,4%. A seguire Coffee Break 7,6%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 13,3%. Su Canale 5 Forum 15,4%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6% nella prima parte e 7,9% nella seconda. Su Rai3 Elisir 6,1%. Su Rete4 Il Segreto 1,1% di share. Su La7 L’Aria che Tira 9% e 5,7%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 11,8%; Il Paradiso delle Signore 17,5%, Vita in diretta 16%. Su Canale5 Beautiful 16,9%, Una Vita 17,5%, Uomini e Donne 23,1%, Amici 18,3%, Grande Fratello Vip 18,7%, Daydreamer 17,3%, Pomeriggio Cinque 16%, 17%. Su Rai2 Detto Fatto 3,8%. Su Italia1 I Simpson 5,3%, 5,4% e 4,3%. Su Rai3 Aspettando Geo 7%, Geo 11,4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,8%. Su La7 Tagadà 4% e Tagadoc 2,1%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 1 milione e 8,4%. Su Canale 5 Felony 6,3%. Su Rai2 Restart 1,8%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 8,8%. Su Italia1 Pressing Champions League 9,2%. Su Rete4 Confessione Reporter 2%. Su La7 Fukushima A Nuclear Story 3,3%.

Alle 20.00. Tg1 a 6 milioni e 24%; Tg5 a 5,131 milioni e 20,1%; e TgLa7 a 1,7 milioni e 6,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Porto-Juve)