Ascolti tv 24 febbraio 2021: tv generalista in difficoltà, fuga di spettatori

Ascolti tv: pochi contatti per le reti ammiraglie

Una serata televisiva perdente per le nove reti generaliste, con le ammiraglie che proponevano un’offerta poco convincente e le partite di Champions League sulla pay tv che hanno dato il colpo di grazia. In questo contesto la serata è stata comunque vinta dal film Un sacchetto di biglie su Rai1 con il 14,51% e 3,444 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 16% e 4,3 milioni con lo speciale I soliti ignoti – Il ritorno.

Dietro un’altra rete di viale Mazzini, Rai3, con Chi l’ha visto? al 10,22% e 2,298 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma di Federica Sciarelli aveva fatto l’11,05% e 2,3 milioni.

Terza posizione per la replica de L’amore strappato con Sabrina Ferilli su Canale5, che ha registrato il 10,22% di share media con 2,228 milioni d’italiani collegati. Mercoledì scorso la stessa fiction aveva portato a casa l’8,56% e 1,8 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Giù dal podio il film Red Sparrow su Italia1 con il 6,86% e 1,554 milioni di spettatori, poi Italia’s Got Talent su Tv8 al 5,6% e 1,318 milioni, che con SkyUno raggiunge il 6,8% e 1,6 milioni, e la docu-serie La caserma su Rai2 al 5,75% e 1,330 milioni.

Chiudono la classifica il talk show Stasera Italia speciale su Rete4 con il 3,37% e 769 mila contatti, poi Atlantide su La7 con il 3,16% e 749 mila e Accordi&Disaccordi sul Nove con il 2% e 506 mila.

Le partite di Champions League sui canali Sky Sport hanno registrato il 5,7% di share media.

Ascolti tv daytime

È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici su Rai1 ha raccolto oltre il 15%.

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,2%, mentre Caduta libera su Canale5 al 17,9%.

In access prime time Guess my ages su Tv8 2% e 542 mila, mentre Deal with it su Nove 2% e 539 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Un sacchetto di biglie)