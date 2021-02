Ascolti Tv pay & free 18 febbraio: Focus fa il botto su Marte. Europa League al 4,3% su Sky con Roma e Milan, al 7,1% free+pay col Napoli

Ascolti Altre, gruppi: per le altre Rai 7,4% nell’intera giornata e 5,9% in prima serata; per le altre Mediaset 9,2% e 11,6%

Fermento da record delle opzioni alternative alle generaliste e in termini di frammentazione degli ascolti giovedì 19 febbraio. Una buona prestazione l’ha fatta l’Europa League, con tante squadre italiane ancora impegnate. Alle 18.55 su Sky il match Stella Rossa-Milan ha conquistato 623 mila spettatori medi, con il 2,7% di share. Braga-Roma ha avuto 193 mila spettatori, Diretta Gol 150 mila spettatori. Complessivamente le emissioni delle 18.55 su Sky del torneo hanno conseguito 973 mila spettatori, con il 4,3% di share. Offerta mista fre e pay, invece, c’è stata nello slot delle 21.00. Granada-Napoli su Sky ha riscosso 468 mila spettatori e 1,8% di share; Diretta Gol 152 mila spettatori. Le partite della prima serata complessivamente hanno conseguito 637 mila spettatori, con il 2,4% di share sulla pay. Il bilancio dell’Europa League sale a 1,9 milioni circa e 7,1% se si considera il risultato di Granada-Napoli (ore 21.00, live TV8), a 1 milione 255 mila spettatori con il 4,7% di share.

Masterchef regge l’Europa league

Ha tenuto botta, nonostante il calcio il cooking show dei talenti. In termini di ascolti, l’appuntamento di ieri con Masterchef, su Sky Uno/+1 e on demand, ha raggiunto complessivamente 1,079 milioni di spettatori e il 3,91% di share, un dato in crescita del +26% rispetto agli omologhi episodi dello scorso anno; nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 1.119.562 spettatori medi e il 3,54% di share, con il 69% di permanenza (+23% sulla stagione precedente); il secondo, ha totalizzato 1.039.657 spettatori medi e il 4,41% di share, con il 76% di permanenza (+30% sulla stagione precedente). Ancora una forte crescita Masterchef ha avuto col risultato sui sette giorni: gli episodi della scorsa settimana hanno infatti raggiunto una media serata di 2.103.669 spettatori, sugli stessi livelli dei due episodi precedenti ma in aumento del +23% rispetto alla scorsa stagione.

Ma il fenomeno di serata è stato Focus

La diretta dell’ammartaggio del rover Perseverance – in onda giovedì 18 febbraio in prima serata – su Focus ha conseguito 1.102.000 spettatori con una share individui del 4.2% (4.88% sul pubblico di riferimento) e picchi di 1.738.00 spettatori con il 6.7% di share nel momento in cui il lander ha toccato il suolo di Marte. Focus è stata la rete tematica più vista nella fascia di prime-time (1.011.000 spettatori con il 3.72% di share). Per il canale diretto da Marco Costa, un successo confermato da una copertura pari a 3.342.000 spettatori e da una permanenza del pubblico del 33%.

Graduatoria completa prima serata free. Tv8 e Focus sopra quota 1 milione

In prima serata. Su Tv8 Granada-Napoli 1,255 milioni di spettatori con il 4,7% di share. Su Focus Marte Missione Perseverance ha ottenuto 1,1 milioni e 4,2%. Su Nove Amore a 5 Stelle 509mila e 2,1%. Su RaiMovie Reazione a catena a 480mila e 1,83%. Su Iris Payback a 435mila e 1,7%. Su La5 Come un uragano a 388mila e 1,55%. Sul 20 DOA: Dead or alive a 309mila e 1,17%. Su Rai Premium Bella Germania a 253 mila e 1,1%. Su Rai4 For Life a 228mila e 0,83%. Su Cine34 Sogni mostruosamente proibiti a 178mila e 0,7%. Su RealTime Ti spazzo in due a 144mila e 0,52%. Su TopCrime Csi Ny a 142mila e 0,52%.

Emanuele Bruno

(nella foto l’ammartaggio di Perseverance)