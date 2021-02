Ascolti tv 18 febbraio 2021: la Suora di Rai1 batte le Pupe di Italia1. Crolla Canale5

Ascolti tv: la fiction con Elena Sofia Ricci davanti allo lo show di Italia1

Ancora una volta Che Dio ci aiuti 6 su Rai1 vince la gara degli ascolti tv delle reti generaliste senza troppo sforzo, registrando il 22,9% di share media con 5,516 milioni di telespettatori, così suddivisi: primo episodio 21,27% e 5,699 milioni, secondo episodio 24,75% e 5,353 milioni. Settimana scorsa la fiction con Elena Sofia Ricci aveva raccolto il 23,2% e 5,562 milioni, quindi è chiaro che la serie ha uno zoccolo duro molto affezionato.

A sorpresa dietro l’ammiraglia di viale Mazzini si piazza La pupa e il secchione e viceversa su Italia1 con il 7,50% e 1,436 milioni. Sette giorni fa lo stesso show aveva portato a casa il 7,53% e 1,463 milioni. Anche in questo caso stessi ascolti.

Chiude il podio Canale5 con il programma Animali fantastici e dove trovarli con il 6,45% e 1,286 milioni d’italiani collegati.

Ascolti tv delle altre reti

Appena dietro l’ammiraglia Mediaset la partita di Europa League Granada-Napoli su Tv8 al 4,7% e 1,256 milioni, poi il talk show Diritto e rovescio su Rete4 con il 6,12% e 1,166 milioni e Piazza pulita su La7 con il 5,70% e 1,086 milioni.

Chiudono la classifica lo show Lui è peggio di me su Rai3 al 4,22% e 975 mila contatti, poi il film Gods of Egypt su Rai2 al 3,68% e 819 mila e Un amore a 5 stelle sul Nove al 2,1% e 510 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 21,8%, mentre Caduta libera su Canale5 al 16,7%.

In access prime time Deal with It sul Nove al 2,3% e 624 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Che Dio ci aiuti)