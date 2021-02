Ascolti tv 18 febbraio: Che Dio ci aiuti, Napoli, Marte live? Giù Canale5 e Rai3. Pucci tiene, Del Debbio (Salvini e Corona) batte Formigli (Prodi-Bindi)

Che Dio ci aiuti rimane a 5,5 milioni e fa scomparire gli Animali Fantastici di Canale 5. Resistono pupe e secchioni, crolla Lui è peggio di Me. Con l’Europa League su Tv8, Perseverance su Marte by Focus e Draghi alla Camera, Dritto e Rovescio batte di nuovo Piazzapulita, mentre in access Gruber stacca Palombelli e Moreno

Tv talk della prima serata. Con Draghi alla Camera, la ricetta di Dritto e Rovescio (l’ex sovranista Salvini e l’ex grillino e berlingueriano Corona) batte quella all’Ulivo di Piazzapulita

Se l’ambizione era quella di posizionare la terza rete nell’intrattenimento popolare ma non troppo, l’esito della seconda puntata di Lui è peggio di me, lascia intendere che forse il tentativo è definitivamente fallito. Hanno remato contro però una serie di circostanze sfavorevoli. Ieri – giovedì 18 febbraio – lo show di Marco Giallini e Giorgio Panariello è crollato a 975 mila spettatori ed il 4,2% di share (1,471 milioni e 6,1% nella prima puntata). Ma lo ha fatto in una serata dannatamente complicata. Su Rai1 Suor Angela ha mantenuto tutti i propri fedeli (Che Dio ci aiuti a 5,5 milioni e 22,9%). E su Tv8 la partita di Europa League trasmessa in chiaro, Granada-Napoli, ha conseguito 1,256 milioni di spettatori ed il 4,7%; su Sky inoltre, nella fascia delle 21.00, il torneo continentale ha avuto complessivamente 637mila spettatori ed il 2,4%. Il pubblico più sofisticato della pay, poi, comunque, ha mantenuto quasi intatta la propria fedeltà a Masterchef (ieri al 3,9% e circa 1 milione di spettatori). Inoltre, non bastasse, da registrare c’èstato anche l’impatto di un vero evento straordinario: su Focus In diretta da Marte – Missione Perseverance ha raccolto 1,1 milioni di spettatori con il 4,2%.

L’ammiraglia di Cologno al 6,5%!

Mal comune mezzo gaudio, dice il proverbio. Ieri a fare un clamoroso flop è stata anche Canale5, a soli 1,286 milioni di spettatori ed il 6,5% con la pellicola Animali fantastici e dove trovarli. Peggio di Rai3, inoltre, ha fatto il film di Rai2 (Gods of Egypt a 819mila spettatori e 3,7%), programmato dopo un’edizione lunga ma deficitaria di Tg2 Post (1,014 milioni e 3,6% di share fino alle 21.47). In questo contesto si può considerare quindi buona la tenuta di Italia 1: La pupa ed il secchione e viceversa, con Andrea Pucci alla conduzione, eliminando Giulia Paolella e Manuel Amati, ha riscosso 1,436 milioni di spettatori con il 7,5% (sette giorni prima era arrivato a 1,463 milioni di spettatori con il 7,5%).

Del Debbio a 1,689 milioni con Salvini. Formigli a 1,653 milioni con Prodi. Rete 4 vince in sovrapposizione, il picco con la lite di Cruciani e Romano

Per la seconda settimana consecutiva Paolo Del Debbio ha battuto Corrado Formigli. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha sfoderato Matteo Salvini e poi Andrea Romano, Maurizio Belpietro, Massimiliano Salini, Klaus Davi, Giuseppe Cruciani, Gianluigi Paragone, Claudia Fusani, facendo un sipario finale con Mauro Corona. Il programma ha avuto 1,166 milioni di spettatori ed il 6,1% di share; sette giorni prima aveva conseguito 1,129 milioni di spettatori e il 5,9%. Su La7 Piazzapulita schierando tra gli altri Romano Prodi, Stefano Bonaccini, Antonella Viola, Pier Luigi Lopalco, Guido Silvestri, Mario Calabresi, Antonio Padellaro, Rosi Bindi e Federico Rampini, ha avuto 1,086 milioni di spettatori e il 5,7% (sette giorni prima a 1,122 milioni di spettatori con uno share del 5,9%). Nel periodo in sovrapposizione, Del Debbio ha avuto 1,167 milioni ed il 6,12%, Formigli 1,1 milioni e il 5,77%.

Con Salvini on air Dritto e Rovescio è arrivato a quota 1,689 milioni e 6,1% (1,9 milioni e 7% Giorgia Meloni sette giorni prima). Mentre con Prodi on air Formigli è arrivato a 1,653 milioni e 6,1%. Del Debbio, comunque, ha fatto meglio nel post Salvini, raggiungendo con Giuseppe Cruciani e company (e la lite con Andrea Romano) 1,787 milioni di spettatori.

Otto e mezzo supera due milioni e con Cacciari batte Palombelli/Meloni

La regina dell’access, invece, è stata ancora una volta Lilli Gruber. Su La7 Otto e Mezzo con Massimo Cacciari, Mariolina Sattanino, Stefano Feltri e Stefania Salmaso ospiti, ha avuto 2,1 milioni e il 7,7% di share.

Su Rete 4 Stasera Italia, con Giorgia Meloni, Paolo Guzzanti, Jacopo Iacoboni, Paolo Liguori, Pietrangelo Buttafuoco ospiti di Barbara Palombelli, ha riscosso prima 1,237 milioni e il 4,6% di share e poi 1,081 milioni e il 4,4%. Su Rai2 Tg2 Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Maurizio Gasparri e Gianmarco Centinaio, ha conseguito 1,014 milioni di spettatori e il 3,6% di share.

Le altre partite di giornata.

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,885 milioni di spettatori con 17,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,7 milioni di spettatori con uno share del 13,3%. Su Italia1 CSI Miami 1,175 milioni di spettatori con il 4,2%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,550 milioni di spettatori e 5,7% e Un Posto al Sole 1,7 milioni di spettatori e 6,1%.

Nel preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3,4 milioni di spettatori e 18,6% mentre L’Eredità 4,7 milioni di spettatori e 21,8%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida a 2,357 milioni di spettatori con il 13,4% di share e Caduta Libera 3,5 milioni di spettatori con il 16,6% di share. Su Rai3 il TGR 3,2 milioni di spettatori con il 14,4% di share. TgLa7 Speciale a 544mila e 3,3%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 13,1% di share e Uno Mattina 18%, Storie Italiane 17% di share e 15,9%. Su Canale5 Mattino Cinque 17,3% nella prima parte, 16,3% nella seconda e 13,9% nella terza. Su Rai3 Agorà 7,9% di share; su La7 Omnibus 4,1%. Coffee Break 4,8%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 15,1%. Su Canale 5 Forum 15%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6%. Su La7 L’Aria che Tira 6,8% e 5,2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Nel pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 11,6% e Il Paradiso delle signore 17%, La Vita in diretta 15,3%. Su Canale5 Beautiful 16,4%, Una Vita 16,7% di share mentre Uomini e Donne 22,9%; Amici di Maria De Filippi al 17,8%, il Grande Fratello Vip 17,2% di share, Daydreamer 16,4%, e Pomeriggio Cinque 14,3% e 14,7%. Su Rai 2 Mondiali Sci femminili 5,3%, Detto Fatto 3,4% di share. Su Rai3 Geo 8,2% e 11,8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,1% e Tg4 Speciale 2%. Su La7 Tagadà 3,7% e Tagadà Focus 3,5%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 11,5% di share. Su Canale5 X-Style 3,4%. Su Rai2 Stolen 2,6%. Su Italia1 Amici 6,8%. Su Rai3 Linea Notte 4,9% Su Rete4 Mirage 4,2%.

Alle 20.00. Tg1 a 5,677 milioni e 22,8%; Tg5 a 4,532 milioni e 17,8%; TgLa7 a 1,460 milioni e 5,7%.

Emanuele Bruno

(un momento di Dritto e Rovescio)