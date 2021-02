Ascolti tv 15 febbraio digital e pay: il posticipo di Serie A all’1,3% su Sky. Con Rocky III Nove batte Iris

Ascolti Tv, tematiche gruppi: altre Rai 6,8% intera giornata e 5,84% prima serata, altre Mediaset 8,4% e 8,3%.

Calcio di Serie A con posticipo moscio, lunedì 15 febbraio. Verona-Parma, con il due a uno in rimonta per gli scaligeri, ha conseguito 341 mila spettatori e l’1,3% di share. Su SkyUno il format Pasticcerie d’Italia ha avuto 29mila spettatori di flusso e 0,11%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: sul podio prevale l’evergreen di Nove con Sylvester Stallone

In prima serata. Su Nove Rocky III ha conseguito 465mila spettatori e 1,9%. Su Iris Zodiac a 460mila e 2,2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 456mila spettatori e 2%. Su Rai4 Thelma 431mila spettatori con l’1,7%. Su Rai Movie Assalto finale a 325mila spettatori e 1,2%. Su La5 Rosamunde Pilcher 283mila spettatori e 1,1%. Su Rai Premium Consegna d’amore 277mila spettatori e 1,1%. Sul 20 The Warriors gate fa registrare 243mila spettatori con 1%. Su Real Time Vite al Limite ha raccolto 234mila spettatori e 0,92%. Su Cine34 Una donna per amica a 233mila spettatori e 0,92%. Su TopCrime Csi 149mila spettatori e 0,55%. Su Italia2 Impact Earth a 42mila e 0,2%.

Nella altre fasce, sorpasso di Corsi su Papi in access

In day time. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 66mila spettatori con lo 0,9% e poi 74mila spettatori con lo 0,5% Dopo Il Tg. Al pomeriggio. Su TV2000 il Rosario da Lourdes 729mila e 4,7%. Su TV8 Amarsi Ancora 320mila spettatori con il 2,5%, Crimini da Copertina 166mila spettatori con l’1,2%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 290mila spettatori con l’1,2%.

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 629mila spettatori e 2,3%. Su Tv8 Guess my age a 577mila e 2,1%. In seconda serata. Sul Nove Corpi da reato 234mila spettatori e 2,5%. Su Tv8 Piacere Maisano raccoglie 134mila spettatori con l’1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Verona-Parma)