Ascolti tv 15 febbraio 2021: il Commissario Ricciardi ancora meglio del Grande Fratello Vip

Ascolti tv: la fiction di Rai1 davanti al reality show di Canale5

Ancora un lunedì a favore di Rai1 nella gara degli ascolti tv delle reti generaliste, che con Il commissario Ricciardi ieri sera ha registrato il 23,2% di share media con 5,636 milioni di telespettatori. La fiction con Lino Guanciale settimana scorsa aveva raccolto il 22,86% e 5,5 milioni.

Seconda posizione per il Grande Fratello Vip su Canale5 con il 20% e 3,483 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il reality show aveva portato a casa il 21,16% e 3,6 milioni.

Chiude il podio il film Transporter 3 su Italia1 con il 6% e 1,453 milioni. Lunedì scorso il film della saga Transporter: Extreme aveva fatto il 6,42% e 1,6 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

La classifica prosegue con Presa diretta su Rai3 al 5% e 1,250 milioni di spettatori, poi il talk show Quarta repubblica su Rete4 al 5,7% e 1,090 milioni e la serie tv N.C.I.S. su Rai2 al 4,2% e 997 mila.

Chiudono il film Fuga da Alcatraz su La7 al 3% e 708 mila contatti, poi il film Rocky III sul Nove all’1,9% e 465 mila e Alessandro Borghese 4 ristoranti su Tv8 al 2% e 456 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,4%, mentre Caduta libera su Canale5 al 18,5%.

In access prime time Guess my Age su Tv8 al 2,1% e 576 mila, mentre Deal with It sul Nove al 2,3% e 629 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Il commissario Ricciardi)