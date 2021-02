Ascolti tv 15 febbraio analisi: troppo Guanciale per i vipponi. Porro (picchi con Casalino e Zaia) batte Iacona. Super Gruber con Rocco

Ascolti Tv, dietro le ammiraglie c’è Transporter 3, la saga di Italia 1 con Jason Statham; tra gli approfondimenti in sovrapposizione Porro batte Iacona

C’era l’inchiesta sul recovery fund da Riccardo Iacona, ieri, lunedì 15 febbraio, sulla terza rete a contendere il pubblico dell’informazione e dell’approfondimento a Nicola Porro, concentrato sull’attualità e in grado di schierare Luca Zaia (1,756 milioni e 6,4% il picco alle 21.40) sulla vicenda delle chiusure delle piste da sci e Rocco Casalino autobiografico (1,650 milioni e 6,71% il picco alle 22.33), con il portavoce dell’ex premier su Rete 4 dopo un passaggio record su La7 con Andrea Scanzi e Beppe Severgnini a Otto e mezzo (picco da oltre 3 milioni alle 21.11). Nel periodo in sovrapposizione, così, ha vinto Cologno: con Porro a 1,4 milioni e 5,6% e Iacona a 1,250 milioni e 5%.

Casalino quindi, il vero botto l’ha fatto su La7 in access prime time: Lilli Gruber ha portato a casa 2,770 milioni e 10% di share, distanziando nettamente Barbara Palombelli (Stasera Italia, con Guglielmo Epifani, Alberto Galassi, Maurizio Belpietro, Tommaso Labate e Giovanni Toti a 1,546 milioni e 5,8% di share e poi 1,370 milioni e 4,9% di share) e Manuela Moreno (Tg2 Post con ospiti Mario Sechi, Gaetano Pedullà, Franco Pedullà e Agnese Pini, ha avuto 1,040 milioni e 3,8% di share).

La sfida per il podio. Il commissario Ricciardi allunga sul Gf Vip. Jason Statham terzo

Il pubblico fedele a Lino Guanciale e al fido brigadiere interpretato da Antonio Milo è salito un poco alla quarta prova: 5,636 milioni di spettatori e 23,2% (5,5 milioni di spettatori e 22,9% sette giorni prima). Alla seconda puntata Il Commissario Ricciardi, la fiction firmata dalla Clemart, aveva portato a casa 5,7 milioni e 23,5% di share perdendo sei decimali di share rispetto al battesimo folgorante. Ma ora ha ricominciato a salire, mostrando di avere bene attecchito, costituendo un vero appuntamento per il popolo ampio di cultori.

Su Canale 5 è calata un poco, ma mantenendo una invidiabile tonicità, l’edizione più prolungata della storia del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, con Pupo e Antonella Elia in supporto, ma tantissime storie sviluppate dal team autoriale (Maria Teresa Ruta arrabbiata con gli ex colleghi, Tommaso Zorzi in finale, Andrea Zenga flirta con Rosalinda), ieri ha conquistato 3,5 milioni circa ed il 20% dalle 21.50 alle 25.04 (3,7 milioni ed il 21,2% sette giorni prima). Sul terzo gradino del podio si è installato il film action di Italia1 (Transporter 3 a 1,453 milioni di spettatori e 6%), davanti ai telefilm di Rai2 (Ncis a 1 milione e 4,2%) e al titolo vintage de La7 (Fuga da Alcatraz a 708mila e 3%).

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,984 milioni di spettatori e 18,1%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,385 milioni di spettatori con il 16%. Su Italia1 C.S.I. Miami 1,236 milioni di spettatori con il 4,5%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,4 milioni di spettatori e 5,4% e Un Posto al Sole 1,8 milioni di spettatori e 6,6%.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,681 milioni di spettatori e 19,9%, L’Eredità 5,142 milioni di spettatori e 23,4%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,475 milioni di spettatori e 13,9%, Caduta Libera 4 milioni di spettatori con il 18,5%. Su Rai3 il TGR 3,435 milioni di spettatori e 15,1%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 14,7%; Storie Italiane 14,5% e 15% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 17,3%, 16,7%. Su Rai3 Agorà 8,5% di share, Mi Manda RaiTre al 5,4%. Su La7 Omnibus 5,3% e 4,3%, Coffee Break 4%.

A mezzodì su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 14,9%. Su Canale 5 Forum 16%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,7%. Su Rai3 Elisir 6,13%, Quante Storie 5,9%. Su Rete4 Il Segreto 1,2% di share, La Signora in Giallo 3,3%. Su La7 L’Aria che Tira 6,6% e 5%.

Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 12,5%, Il paradiso delle signore 17,22% e Vita in diretta 15,6% di share. Su Canale5 Beautiful 18,1%, Una Vita 17,2%, Uomini e donne 22,3%, Amici 18,5%, il Grande Fratello Vip 18,7%, Daydreamer 16%, Pomeriggio Cinque 14,9% e 15,1%. Su Rai 2 Detto fatto 3,2%. Su Rai3 Geo 7,9% e 11,5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5%e 6,4%. Su La7 Tagadà 2,8% e 3,9%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 8,8%. Su Canale 5 il GfVip Night 30,1%. Su Rai2 Magazzini musicali 2%. Su Rai 3 Dottori in corsia 4,2%. Su Italia1 Tiki Taka 6,2% di share.

Alle 20.00: Tg1 6,170 milioni e 24,3%, Tg5 5,164 milioni e 20%; TgLa7 a 1,671 milioni e 6,5%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Otto e mezzo)